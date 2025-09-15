La cybersécurité, pilier de la souveraineté numérique et croissance économique (M. Loudyi)

Partager Facebook

La cybersécurité est devenue un synonyme de souveraineté numérique et un facteur de croissance économique, a indiqué lundi à Rabat le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi.

“Investir dans la cybersécurité, comme le prouve l’expérience internationale, permet non seulement de se protéger contre les risques, mais aussi de réaliser des gains tangibles en termes d’amélioration du climat des affaires, d’attraction des investissements, de croissance de la consommation et de renforcement de la compétitivité des entreprises”, a déclaré M. Loudyi dans une allocution à l’ouverture de la Semaine régionale de la cybersécurité “Regional Cyber Week”.

Mettant l’accent sur son impact positif sur les taux de croissance et le développement économique en général, le ministre a noté que le développement de la cybersécurité contribue également à renforcer la confiance numérique des citoyens et des entreprises, tout en soutenant la transition vers une économie numérique sûre et durable.

Dans ce sillage, il a rappelé que le Maroc a réalisé durant les dernières années des progrès remarquables en matière de transformation numérique, grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Cela a permis à notre pays de renforcer son infrastructure numérique et de développer une offre de services numériques publics, contribuant ainsi à l’amélioration de la performance administrative et à la facilitation de l’accès aux services pour les citoyens et les entreprises”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a relevé que la révolution numérique, qui a “façonné en profondeur nos sociétés et nos économies”, s’est accompagnée de défis majeurs, notamment en termes de recrudescence des cyberattaques, dont la complexité s’est accentuée à cause de l’intelligence artificielle (IA).

Dans ce contexte, elle a affirmé que la cybersécurité n’est pas une option, mais une nécessité absolue, tant pour la solidité des économies que pour la confiance des citoyens et des partenaires.

“Face à un cyberespace par définition sans frontières, il est évident qu’aucun pays ne peut relever ce défi”, a-t-elle enchaîné, appelant à une coopération internationale renforcée qui s’appuie sur le partage des acquis, des bonnes pratiques et des expériences réussies.

Mme Fettah a également insisté sur l’importance de renforcer la solidarité internationale dans la lutte contre la cybercriminalité et d’assurer un soutien mutuel dans le renforcement des capacités, notamment à travers la formation et le développement des compétences.

De son côté, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fellah, a souligné que la cybersécurité constitue une condition sine qua non pour rétablir la confiance du citoyen, garantir la souveraineté et assurer la continuité du service, en général, et la qualité du service public en particulier.

Rappelant que la région MENA a enregistré au 2e trimestre 2025 une hausse de 236 % des attaques DDoS visant les sites web, elle a mis en avant la responsabilité des institutions publiques et privées, du monde académique, des écosystèmes d’innovation et, plus largement, de chaque usager du numérique pour la promotion de la cybersécurité.

De même, Mme El Fellah a signalé que la cybersécurité influe sur la confiance que les citoyens accordent aux institutions, sur la qualité démocratique des échanges d’information et sur l’attractivité du pays pour les talents et les partenaires.

“Un environnement numérique de confiance est un signal fort : il indique que la modernité s’adosse à la maîtrise, que l’innovation s’inscrit dans la responsabilité, que la performance publique s’allie à la protection des personnes”, a-t-elle poursuivi.

La Semaine régionale de la cybersécurité est organisée, sur Très Hautes Instructions Royales, par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), relevant de l’Administration de la Défense Nationale, en partenariat avec le Centre régional arabe de cybersécurité.

Placée sous le thème “L’avenir de la cybersécurité : la souveraineté numérique pour un développement économique durable”, cette édition, qui se tient du 15 au 19 septembre, est une occasion de débattre des enjeux de la cyber-résilience à l’ère des technologies émergentes, avec la participation de hauts responsables gouvernementaux, d’experts et d’acteurs des secteurs public et privé du Maroc, du monde arabe et de l’Afrique.

