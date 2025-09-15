Mondiaux d’athlétisme (3000 m steeple) | Soufiane El Bakkali remporte la médaille d’argent

Mondiaux d’athlétisme (3000 m steeple) | Soufiane El Bakkali remporte la médaille d’argent

Le Marocain Soufiane El Bakkali, double champion olympique, a remporté, lundi, la médaille d’argent du 3000 m steeple lors des Championnats du monde d’athlétisme qui se tiennent à Tokyo.

Le double champion du monde a réussi un chrono de 8 min 33sec 95/100è. Le titre mondial a été décroché par le Néo-zélandais Geordie Beamish avec un chrono de 8min 33sec 88/100è. Le bronze est revenu au Kényan Edmund Serem (8:34.56).

L’autre marocain Salaheddine Ben Yazide est entré en 5è position avec un chrono de 8:35.16.

LR/MAP

,
,
