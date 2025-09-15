Bank of Africa renouvelle sa certification ISO 37001:2025 pour son dispositifs anti-corruption

Partager Facebook

Le groupe Bank of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le renouvellement de la certification de son Système de Management Anti-Corruption (SMAC), selon la version 2025 de la norme internationale ISO 37001, récemment publiée.

Cette reconnaissance atteste de l’engagement permanent de BOA, porté par son président, Othman Benjelloun, à placer l’intégrité, la transparence et l’exemplarité au cœur de son action bancaire et de sa relation de confiance avec ses clients, indique le groupe dans un communiqué.

En effet, la nouvelle version 2025 de la norme internationale ISO 37001 introduit des exigences renforcées en matière de lutte contre la corruption, précise la même source.

Concrètement, ces nouvelles exigences portent sur une gouvernance renforcée, assumée au plus haut niveau de la direction générale, l’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), une gestion proactive des évolutions des dispositifs anti-corruption, ainsi qu’un focus accru sur le traitement des conflits d’intérêts et la prévention des risques dans les opérations bancaires.

À cet égard, et dans un contexte où la compliance et la transparence sont devenues des prérequis essentiels à la confiance dans le secteur financier, être certifié ISO 37001:2025 confirme la volonté de BOA de répondre aux attentes les plus exigeantes de ses clients et parties prenantes.

Dans ce sens, l’audit mené par EuroCompliance, organisme accrédité COFRAC, a souligné la maturité et la solidité du dispositif de Bank Of Afirca.

Les auditeurs ont particulièrement salué l’intégration du système dans la culture d’entreprise, la rigueur des contrôles et l’implication des équipes à tous les niveaux organisationnels.

Plus précisément, parmi les points forts identifiés figurent la politique de “Tolérance Zéro” clairement affirmée, l’efficacité des dispositifs de prévention et de gestion des risques et alertes, ainsi que la mobilisation continue en formation et sensibilisation auprès de l’ensemble des collaborateurs.

L’intégration des responsabilités sociales et environnementales dans les processus opérationnels a également été relevée.

En conséquence, cette certification confirme la priorité accordée par BOA aux opérations éthiques, sécurisées et conformes, protégeant les intérêts de l’ensemble des parties prenantes, une exigence quotidienne qui guide les décisions et les pratiques du groupe bancaire, au Maroc comme à l’international.

Ainsi, chez BOA, la culture d’intégrité et la lutte contre la corruption représentent un pilier fondamental de son projet d’entreprise visant à poursuivre la construction d’une relation de confiance et d’excellence, au service d’une finance éthique et durable, conclut le communiqué.

