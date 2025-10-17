La Commission Mixte Intergouvernementale Maroc-Russie ouvre une nouvelle ère de coopération stratégique

Partager Facebook

La 8e session de la Commission Mixte Intergouvernementale Maroc-Russie, qui s’est tenue vendredi à Moscou, a été marquée par la signature de plusieurs accords structurants, réaffirmant la volonté partagée des deux pays de donner une vision stratégique et multidimensionnelle à leur partenariat, au-delà des domaines traditionnels de la coopération agricole et maritime.

Faisant le bilan de cette rencontre, l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara, a indiqué que la session a été marquée par la signature de plusieurs accords importants en vue de “donner une vision stratégique à cette commission” et diversifier les relations bilatérales, qui ont reposé ces dernières années “principalement sur le socle des relations agricoles et maritimes”.

“Notre objectif c’est de voir au-delà et voir quelles sont les directions dans lesquelles nous pourrons nous diriger dans les années à venir de manière à donner à cette relation bilatérale un contenu beaucoup plus important”, a indiqué le diplomate dans une déclaration à la presse à l’issue de la session, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Vice-Premier ministre russe de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président Vladimir Poutine, entretiennent des relations de respect mutuel”, a-t-il poursuivi, précisant que “les deux pays ont beaucoup de points en commun et une détermination partagée d’aller de l’avant”.

Pour sa part, le chef de l’Agence fédérale russe des pêches, Ilya Chestakov, a souligné l’importance du nouvel accord de coopération en matière des pêches maritimes, signé à l’occasion de la session.

“Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires marocains”, a-t-il dit, notant qu’en vertu de ce nouvel instrument, les navires battant pavillon russe pourront pêcher un quota de 90.000 tonnes dans la zone économique exclusive du Royaume.

Au volet commercial, le représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc, Alexey Andreev, a salué les progrès réalisés, affirmant que “la 8e session de la commission mixte a permis de franchir un grand pas vers l’élargissement et le développement des relations économiques entre nos deux pays”.

“Plusieurs domaines sont concernés, notamment le transport, l’agriculture, le commerce et l’industrie pharmaceutique”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

“Nous avons proposé plusieurs projets dans le domaine industriel et nous pouvons également élargir notre coopération dans la construction”, y compris pour les nouveaux stades de football, a poursuivi le responsable.

“La Russie dispose d’une grande expérience en la matière et nous sommes prêts à la partager avec la partie marocaine”, a relevé M. Andreev.

Au volet agricole, le directeur de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, Bilal Hajjouji, a indiqué que cette réunion “ouvre des perspectives nouvelles pour le secteur”.

“La Fédération de Russie est un partenaire stratégique majeur du Maroc pour l’importation des légumineuses et des céréales, tandis que pour le Maroc, la Russie reste un partenaire hautement stratégique pour les exportations de fruits et légumes, principalement les agrumes et les fruits rouges”, a-t-il confié à la MAP.

Du côté de la cheffe du département de la coopération internationale au ministère de l’Équipement et de l’Eau, Mhanni Loudyi, les échanges ont été “constructifs et fructueux” de même qu’ils ont permis de discuter des relations dans le domaine de la coopération en matière d’eau, d’infrastructures, notamment les routes et les ports, ainsi que des laboratoires du génie civil et de météorologie.

“Toutes les expériences des pays amis seront les bienvenues”, a ajouté la responsable, se félicitant de “l’intérêt manifesté par la partie russe pour investir au Maroc, notamment en participant à des appels d’offre pour la construction d’infrastructures hydrauliques et pour développer des innovations en matière de dépollution et de traitement des eaux usées”.

Dans une déclaration similaire, le directeur des réseaux de transport, de stockage et de distribution de l’énergie au ministère de la Transition énergétique, Abdelaâli Lefdaoui, a souligné que “la partie russe a montré un grand intérêt pour investir au Maroc dans le secteur de l’énergie, principalement les énergies renouvelables, mais aussi dans la coopération relative au secteur de l’électricité”. Cette coopération “est gagnant-gagnant pour les deux parties”, s’est-il félicité.

Pour sa part, le représentant de l’Administration des douanes et impôts indirects, Abdelhadi Said, a précisé que la douane marocaine a participé à cette commission dans un contexte de “renouveau de la coopération douanière entre les deux administrations”, en se félicitant de la signature de deux nouveaux instruments de coopération douanière à l’occasion de la 8e Commission Mixte Intergouvernementale Maroc-Russie.

“Ces instruments s’ajoutent au cadre légal existant depuis 2017”, a-t-il dit, notant que “l’objectif ultime de ce genre de partenariat est la facilitation de l’accès du produit marocain au marché russe”.

La 8e Réunion de la Commission mixte maroco-russe a ainsi permis de constater une convergence claire des visions et des priorités entre les différents secteurs des deux pays, confirmant un engagement à renforcer un partenariat global, équilibré et porteur de nouvelles opportunités économiques et technologiques.

LR/MAP