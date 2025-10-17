Finale du Mondial U20 | Royal Air Maroc affrète deux vols spéciaux pour Santiago

Partager Facebook

Après l’exploit et la qualification historique de l’équipe nationale de football à la finale de la coupe du monde U-20 organisée au Chili, Royal Air Maroc (RAM) programme deux vols spéciaux pour le déplacement des supporters marocains.

Afin de soutenir les Lionceaux de l’Atlas lors de cette rencontre décisive prévue le dimanche 19 octobre, la Compagnie Nationale mobilisera deux gros porteurs de type Boeing 787, d’une capacité totale de 600 places, pour assurer le déplacement direct des supporters entre Casablanca et Santiago, capitale du Chili, indique RAM dans un communiqué.

Ces vols seront mis à la disposition des supporters au tarif fixe de 10.000 dirhams (DH) TTC, aller-retour en classe économique, non modifiable et non remboursable, fait savoir la même source, notant que les détenteurs des billets d’avion se verront attribués à l’arrivée, et gratuitement, des tickets d’entrée au stade pour assister à cette finale historique.

Les citoyens exonérés de visa ou ceux disposant déjà d’un visa valable d’accès au Chili, doivent s’adresser à une agence RAM pour acheter le billet.

Pour les citoyens soumis à un visa d’accès au Chili, ils doivent renseigner en ligne le formulaire sur le lien suivant : https://tramites.minrel.gov.cl/. Par la suite, ils doivent se présenter à une agence RAM pour effectuer une réservation et remplir un formulaire qui sera soumis aux autorités afin d’accélérer la procédure d’obtention de visa. Une fois le visa reçu sur mail, ils se présenteront à l’agence RAM pour émission du billet.

Les agences RAM resteront ouvertes ce vendredi jusqu’à 22H00 et samedi de 08h00 à 22H00, précise la même source.

Les vols spéciaux seront ainsi programmés (heure locale) :

A l’aller, au départ de Casablanca le 19 octobre :

– 1er vol: décollage à 02h30 et arrivée à Santiago à 10h30

– 2ème vol : décollage à 03h30 et arrivée à Santiago à 12h00

Au retour, au départ de Santiago le 20 octobre :

– 1er vol: décollage à 03h00 et arrivée à Casablanca à 19h10

– 2ème vol: décollage à 04h30 et arrivée à Casablanca à 20h40

LR/MAP