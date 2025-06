La Chambre des représentants inaugure un studio d’enregistrement et de diffusion audiovisuelle

Partager Facebook

Un studio d’enregistrement et de diffusion audiovisuelle a été inauguré, mercredi à la Chambre des représentants, fruit d’un partenariat entre la Chambre des représentants, l’Union européenne (UE) et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

La réalisation de ce studio audiovisuel (Media Box), dont la cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, de l’Ambassadeur de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, et la cheffe du bureau du Conseil de l’Europe au Maroc, Carmen Morte Gomez, rentre dans le cadre du programme “Renforcement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc”, financé par l’UE et mis en œuvre au cours de la période 2022-2024 par la Chambre des représentants et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Intervenant à cette occasion, M. Talbi Alami a souligné que l’inauguration de la Media Box s’inscrit dans le cadre de l’élargissement des canaux de communication de la Chambre, qui a réalisé des avancées significatives en matière de numérisation et d’ouverture.

Il a ajouté que la Chambre des représentants, qui compte parmi les plus grandes institutions productrices d’informations et d’actualités, veille à ce que celles-ci soient disponibles en temps réel, notant que la Chambre est l’une des institutions les plus ouvertes, puisqu’elle accrédite plus de 250 journalistes, entre rédacteurs et photographes représentant divers médias.

Face à cette dynamique et à la forte demande en matière d’information parlementaire, et compte tenu du rôle de la Chambre dans l’animation des espaces de débat public, ce studio audiovisuel constituera un mécanisme de communication plus structuré, permettant l’enregistrement et la diffusion de déclarations et d’entretiens journalistiques dans un cadre professionnel, garantissant des conditions de confort et de travail appropriées aux députés ainsi qu’aux représentants des médias, a-t-il expliqué.

Il a assuré, dans ce sens, que la Chambre veillera à la mise en place d’un dispositif de fonctionnement et d’utilisation de cette structure, garantissant son efficacité et son exploitation rationnelle et efficiente, soulignant l’importance croissante que revêt ce studio dans le contexte actuel de communication et de technologie, caractérisé par le flux d’informations et de nouvelles.

A cette occasion, M. Talbi Alami a salué la coopération entre la Chambre des représentants et l’UE et a remercié cette dernière pour son soutien constant et pour avoir facilité le dialogue et les échanges entre la Chambre et les institutions législatives nationales des pays membres de l’UE.

Il a cité, à cet égard, le premier jumelage institutionnel réalisé entre 2016 et 2018, puis le second entre 2022 et 2024, précisant que la Media Box constitue “un gage des principes et des valeurs que nous partageons, ainsi que la volonté commune d’ouverture sur la société, dans le but de l’impliquer dans le travail des institutions représentatives et de lui permettre de suivre les activités et les travaux des Parlements”.

Il s’est également félicité du partenariat avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, portant notamment sur la participation des femmes à la vie parlementaire et politique en général, l’évaluation des politiques publiques et la démocratie participative, soulignant l’importance de “valoriser les acquis obtenus dans ce cadre, et de poursuivre ce partenariat autour de nombreux autres axes, liés au travail parlementaire et aux nouveaux contextes de notre coopération multilatérale”.

Pour sa part, l’Ambassadeur de l’UE au Maroc a salué l’inauguration de la “Media Box” qui a été réalisée en partenariat et avec le soutien de la Chambre des représentants, afin que cette institution législative soit au plus près des citoyens.

“Nous avons soutenu cette ambition en mettant en place ce studio, qui œuvrera à transmettre des informations précises aux citoyens en ce qui concerne l’action du Parlement”, a noté Mme Cussac.

De même, elle a relevé que la réalisation de cette plateforme rentre dans le cadre de la coopération profonde et ambitieuse entre l’UE, le Conseil d’Europe et la Chambre des représentants, précisant que cette coopération s’est concrétisée durant les dernières années à travers deux projets de jumelage institutionnel et la tenue de plusieurs rencontres ayant réuni des parlementaires de la Chambre des représentants et des Sénats de sept pays membres de l’UE.

A cet effet, la diplomate s’est dite certaine “que cette coopération, visant à consolider la démocratie et l’État de droit au Maroc et dans l’UE, se poursuivra et se renforcera durant les prochaines années”.

LR/MAP