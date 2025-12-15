La CAN au Maroc s’annonce comme un must en termes d’infrastructures et d’organisation (L’ÉQUIPE)

La Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2025), que le Maroc s’apprête à accueillir du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, s’annonce comme “un must en termes d’infrastructures et d’organisation”, écrit lundi le quotidien sportif français “L’Equipe”.

Le Royaume “compte bien offrir la plus belle CAN de l’histoire”, souligne la publication spécialisée, mettant en avant les infrastructures de haut niveau pour accueillir les 24 équipes africaines.

Mais “la réussite d’un tel événement est surtout déterminée par le parcours de l’organisateur”, relève le quotidien, notant que les Lions de l’Atlas, favoris du tournoi, n’imaginent pas “laisser repartir un trophée qui leur échappe depuis 1976”.

“Une terre respirera rouge et vert dans l’attente d’un trophée qui fuit le Royaume depuis 1976 en Éthiopie”, fait-il remarquer, notant que les performances récentes du football marocain nourrissent ces attentes.

“L’Équipe” rappelle en ce sens notamment la demi-finale des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 au Qatar, la victoire à la Coupe du monde U20, les succès du football féminin et le titre de joueur Africain de l’année d’Achraf Hakimi, “autant d’éléments qui entretiennent un sentiment de surpuissance”.

Et de conclure que le Maroc entend ajouter “un chapitre royal” à l’histoire collective de la CAN en combinant infrastructures sans précédent, dans un contexte de ferveur populaire et d’ambition sportive, avec l’objectif affiché de laisser une empreinte durable sur le football africain.

