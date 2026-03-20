SM le Roi accomplit la prière de l’Aïd Al-Fitr à la mosquée “Ahl Fès” à Rabat

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, a accompli, vendredi, la prière de l’Aïd Al-Fitr béni à la mosquée “Ahl Fès” au Mechouar à Rabat, et reçu les vœux en cette heureuse occasion.

En provenance du Palais Royal de Rabat, le Cortège Royal s’est dirigé vers la mosquée “Ahl Fès”, au milieu des vivats et des acclamations des citoyens venus exprimer leurs meilleurs vœux à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et partager avec le Souverain la joie de cette heureuse fête qui couronne le mois sacré de Ramadan.

A Son arrivée à la mosquée, SM le Roi a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Après la prière de l’Aïd, l’Imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné que les croyants ont baigné, tout au long du mois sacré de Ramadan, dans un climat de piété, de spiritualité, de recueillement et de bénédictions divines, ajoutant qu’il s’agit d’un moment inégalé de vie spirituelle et de purification des âmes et des corps avec d’immenses promesses de récompenses et de rétributions du Tout-Puissant.

Il s’agit, selon l’Imam, d’un moment de piété et de foi qui résulte des différentes actes de culte, conformément à la Parole Divine : “Les pieux seront dans des Jardins et [parmi] des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné. Car ils ont été auparavant des bienfaisants: ils dormaient peu, la nuit, et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon [d’Allah]”.

Ce mois sacré a été marqué par l’organisation, sous la présidence d’Amir Al-Mouminine, d’une veillée religieuse à l’occasion de Laylat Al-Qadr bénie, cette nuit singulière, qui meilleure que mille mois, marque la révélation des premiers versets du Saint Coran au prophète Sidna Mohammed, Prière et Salut soient sur Lui, a rappelé l’Imam.

Il a, en outre, affirmé que le jour de l’Aïd est un moment de joie et de bonheur pour les fidèles qui rendent grâce à Dieu pour les bienfaits dont le Très-Haut les a gratifiés, et L’implorent pour agréer leur jeûne, ainsi que leurs prières, actes de piété et bonnes oeuvres, accomplis durant le mois sacré du Ramadan.

L’Imam a conclu en implorant le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès Ses actions pour le bien de Son peuple fidèle et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale. Il a également élevé des prières pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM le Roi Mohammed V et feu SM le Roi Hassan II.

SM le Roi a été, par la suite, salué par les chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté leurs félicitations et leurs voeux au Souverain.

Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, a, ensuite, regagné le Palais Royal au milieu des acclamations des nombreux citoyens venus souhaiter, en ce jour béni, longue vie au Souverain et réitérer leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite et à l’Auguste Personne de Sa Majesté le Roi. En même temps, des coups de canon retentissaient à l’occasion de ce jour de fête.

Au Palais Royal, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le glorifie, a reçu les voeux de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid.

Le Souverain a ensuite reçu les voeux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Premier Président de la Cour de Cassation, du Président du Ministère Public, Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, des présidents des instances constitutionnelles, et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.

LR/MAP