Grâce à la vision des deux Chefs d’État, le partenariat maroco-espagnol s’est doté d’une dimension de clarté et durabilité

Grâce à la vision éclairée des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Felipe VI, le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne s’est doté d’une dimension de durabilité et de clarté, a souligné, jeudi à Madrid, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch à l’ouverture de la Réunion de haut niveau Maroc-Espagne.

La tenue de cette Réunion apporte la preuve que les relations entre les deux pays reposent aujourd’hui sur des paramètres politiques explicites, un dialogue stable et une vision commune “que nous construisons ensemble avec un sens élevé des responsabilités”, a relevé M. Akhannouch, notant que cette évolution résulte d’une réorganisation et d’une clarification de la coopération bilatérale.

“Nos concertations se sont intensifiées à un rythme inédit, traduisant la volonté partagée d’assurer la continuité et la pérennité de notre action. Nous avons également réussi à créer un environnement politique stable et lisible, propice à une approche conjointe des transformations régionales et à l’élaboration de stratégies à long terme”, a-t-il indiqué.

Pour le Chef du gouvernement, cette nouvelle Réunion de haut niveau s’inscrit pleinement dans la dynamique politique impulsée par les deux Chefs d’État, dont l’engagement constant et la profondeur des liens qu’ils entretiennent ont permis d’ancrer le partenariat maroco-espagnol dans la durée et la clarté, ouvrant la voie à une coopération renforcée et structurante.

M. Akhannouch a rappelé qu’entre la précédente Réunion et celle-ci, “un pas important a été franchi”, puisque les ambitions formulées en 2022 se sont traduites par un cadre d’action opérationnel, appuyé par un dialogue politique régulier et une coordination continue entre les deux gouvernements.

Évoquant la convergence stratégique entre Rabat et Madrid au sujet du Sahara marocain, il a mis en exergue la clarté et la constance de la position espagnole, en harmonie avec les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. “Cette position constitue un élément essentiel de confiance et un facteur structurant pour la stabilité régionale dans les espaces africain, méditerranéen et atlantique”, a-t-il souligné.

Il a également souligné la solidité des liens économiques, rappelant que l’Espagne demeure, pour la dixième année consécutive, le premier partenaire commercial du Maroc.

Abordant la complexité de la conjoncture internationale, marquée par des tensions géopolitiques et des incertitudes économiques et énergétiques, M. Akhannouch a souligné que la cohérence politique et la coordination avancée entre les deux pays renforcent leur capacité à gérer les évolutions rapides et à préserver leurs intérêts communs.

“Notre réunion intervient à un moment charnière, exigeant des États une forte capacité de discernement, d’initiative et d’anticipation face aux tensions géopolitiques, aux pressions économiques, aux incertitudes énergétiques et aux mutations technologiques”, a-t-il soutenu.

Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, mis en avant la vision structurante portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’Afrique atlantique, fondée sur l’intégration et l’interconnexion, relevant que l’Espagne occupe naturellement une place privilégiée dans ce chantier stratégique.

L’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal constitue, a-t-il poursuivi, un symbole éloquent de la convergence et de la capacité des trois pays à porter un projet mondial ambitieux, tourné vers la jeunesse et fondé sur la coordination et la confiance.

M. Akhannouch a en outre mis en avant la profondeur des relations humaines entre les deux pays, avec près d’un million de Marocains résidant en Espagne et une communauté espagnole active au Maroc, reflétant l’imbrication étroite des espaces économiques, sociaux et culturels.

S’agissant de la question migratoire, le chef du gouvernement a rappelé l’approche globale et équilibrée adoptée par les deux pays, fondée sur une coopération responsable avec les pays d’origine et de transit, et marquée par des actions conjointes efficaces dans la lutte contre la migration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains.

