Mondial 2030 | Le Maroc a une belle histoire à raconter, celle d’un pays qui avance (M. Amrani)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc, co-organisateur de la Coupe du Monde 2030, a, au-delà du football, “une belle histoire à raconter au monde, celle d’un pays qui avance”, a souligné, jeudi à Washington, l’ambassadeur du Royaume aux États-Unis, Youssef Amrani.

Intervenant lors d’une conférence organisée par le Think Tank américain Atlantic Council sous le thème “Au-delà du tournoi : les nouvelles frontières de la diplomatie sportive”, à la veille du tirage au sort du Mondial 2026, M. Amrani a expliqué que les rendez-vous sportifs d’envergure tels que le Mondial 2030 “trouvent naturellement leur place dans un Maroc ouvert sur le monde, ancré dans son histoire et confiant dans ses capacités à transformer l’ensemble de ses potentialités en leviers de développement inclusif”.

Le Maroc n’est pas seulement prêt à accueillir la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030 dans les meilleures conditions, mais “il est aussi doté des outils nécessaires pour faire de ces événements un véritable accélérateur de diplomatie, un vecteur de coopération et un catalyseur de progrès, dont bénéficieront transversalement le Maroc, l’Afrique et le monde”, a assuré le diplomate marocain lors de cette rencontre, marquée par la participation de plusieurs experts de la diplomatie sportive dont le vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF, Victor Montagliani.

Et de souligner à ce propos que l’organisation du Mondial 2030 par le Maroc, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, est “le couronnement d’une stratégie ambitieuse engagée depuis plus de deux décennies grâce à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

“Cette première Coupe du Monde de l’histoire à être organisée entre deux continents s’inscrit ainsi dans la droite ligne des vocations naturelles du Maroc à être un trait d’union, une terre d’accueil et un partenaire respecté, des éléments qui renforcent la démarche jamais compromise d’un Royaume qui jouit d’une crédibilité internationale solide et structurée”, a affirmé l’ambassadeur.

Il a, en outre, relevé que la Coupe du Monde 2030 permettra de générer des retombées économiques directes à travers la création d’emplois et la promotion du tourisme qui enregistre déjà des chiffres record avec 18 millions de visiteurs en novembre 2025, outre l’accélération de la croissance du PIB.

Évoquant les exploits des Lions de l’Atlas et des Lionceaux (U-20) au cours des dernières années, M. Amrani a fait remarquer que le Maroc a brisé le plafond de verre du football africain en devenant, lors du dernier Mondial, la première équipe du continent à atteindre le dernier carré, estimant que “ce n’est qu’un début”.

A cet égard, M. Amrani a mis en lumière le rôle indispensable de l’Académie Mohammed VI de football dans la formation des jeunes talents, qui a ouvert la voie aux exploits du football marocain. Ces réussites sont, selon lui, le fruit d’un travail de longue haleine. “Le meilleur reste à venir au regard de la progression fulgurante de l’ensemble des équipes nationales et de l’écosystème footballistique marocain”, a-t-il dit.

Mettant en avant le rôle du football en tant que véritable soft power, l’ambassadeur a souligné que l’accueil du Mondial 2030 permettra au Royaume de nouer des partenariats dans divers domaines, avec un impact considérable sur la croissance socio-économique.

LR/MAP