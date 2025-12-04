La Chambre des conseillers adopte à la majorité le projet de loi de finances (PLF) 2026

Par Le Reporter.ma 04/12/2025 Actualités, Finance Laisser un commentaire

La Chambre des conseillers adopte à la majorité le projet de loi de finances (PLF) 2026

La Chambre des conseillers a adopté, jeudi, à la majorité, l’intégralité du projet de loi de finances (PLF) n°50.25 pour l’année budgétaire 2026.

Lors d’une séance plénière, tenue en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce PLF a été adopté par 36 voix pour, 12 voix contre et 6 abstentions.

Plus tôt dans la journée, la Chambre des conseillers avait adopté à la majorité, la première partie de ce projet de loi de finances.

Le PLF 2026 sera transmis à la Chambre des représentants pour examen et vote dans le cadre d’une deuxième lecture.

LR/MAP

Tags

,
,

Voir aussi

FOMICC 2025 | La 3e édition du Forum prévue du 11 au 14 décembre à Rabat

FOMICC 2025 | La 3e édition du Forum prévue du 11 au 14 décembre à Rabat

La troisième édition du Forum Marocain des Industries Culturelles et Créatives (FOMICC) se tiendra du …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma