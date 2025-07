Gasoil et Essence | Évolution contrastée des marges brutes par litre au T1 2025

Les marges brutes par litre du gasoil et de l’essence ont connu une évolution contrastée au titre du premier trimestre (T1) de 2025, selon le Conseil de la concurrence.

L’évolution des marges brutes sur le trimestre fait apparaître deux périodes distinctes pour les deux carburants, à savoir une phase de hausse enregistrée entre janvier et la mi-février suivie d’une baisse observée jusqu’à la fin mars, précise le Conseil de la concurrence dans son reporting du T1-2025 et analyse des indicateurs de performance financière au titre de l’année 2024 des sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence, concernées par les accords transactionnels conclus avec le Conseil.

Ainsi, lors de la première phase, les marges brutes du gasoil sont passées de 1,3 DH/L à 1,46 DH/L, tandis que celles de l’essence ont progressé de 1,95 DH/L à 2,11 DH/L.

Concernant la seconde phase, la baisse du gasoil a été de 60 centimes (de 1,46 à 0,86 DH/L), alors que pour l’essence, elle s’est établie à 45 centimes (de 2,11 à 1,66 DH/L).

Par ailleurs, les neuf sociétés concernées par le reporting ont dégagé, au cours du T1-2025, une marge brute commerciale moyenne de 1,24 DH/L pour le gasoil et de 1,95 DH/L pour l’essence, fait savoir le Conseil.

