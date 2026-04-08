États-Unis | L’accord de cessez-le-feu avec l’Iran, une victoire pour Washington (Maison Blanche)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’accord de cessez-le-feu avec l’Iran est une “victoire” pour les Etats-Unis, a affirmé mardi soir la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

“C’est une victoire pour les États-Unis, rendue possible par le président Donald Trump et nos formidables forces armées”, a déclaré Mme Leavitt sur le réseau X.

Dès le début de l’opération militaire “Epic Fury”, le président américain avait estimé que celle-ci durerait entre quatre et six semaines, a-t-elle rappelé, ajoutant que “grâce aux capacités exceptionnelles de nos soldats, nous avons atteint et dépassé nos principaux objectifs militaires en 38 jours”.

Peu avant la publication de ce message, la porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que les Etats-Unis envisagent des “discussions en personne” avec l’Iran, après que Washington et Téhéran se sont mis d’accord pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d’une réouverture du détroit d’Ormuz.

“Des échanges sont en cours concernant des discussions en personne mais rien n’est définitif tant que le président ou la Maison Blanche ne l’ont pas annoncé”, a ajouté Mme Leavitt dans un commentaire transmis aux médias.

“A la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m’ont demandé de suspendre l’intervention militaire prévue ce soir contre l’Iran, et sous réserve que la République islamique d’Iran accepte l’ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz, j’accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pour une période de deux semaines”, a annoncé le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a précisé qu’il s’agira d’un cessez-le-feu réciproque, expliquant que “la raison en est que nous avons déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires, et que nous sommes très avancés dans la conclusion d’un accord définitif concernant la paix à long terme avec l’Iran et la paix au Moyen-Orient”.

Il a également fait savoir que les États-Unis ont reçu une proposition en dix points de la part de l’Iran, estimant qu’elle constitue une “base de négociation viable”.

Le président américain avait menacé de cibler mardi à 20H00 (Heure de Washington) des infrastructures stratégiques, notamment des installations énergétiques et des ponts, si Téhéran ne procédait pas à la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite environ un cinquième des hydrocarbures consommés à l’échelle mondiale.

LR/MAP