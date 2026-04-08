L’ONU salue le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, prône une paix globale dans la région

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Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est félicité de l’annonce mardi soir d’un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran, en appelant les parties à respecter cet accord en vue de parvenir à une paix “durable et globale” dans la région.

“Le Secrétaire général salue l’annonce d’un cessez-le-feu de deux semaines” et appelle les parties “à se conformer aux termes du cessez-le-feu afin d’ouvrir la voie à une paix durable et globale dans la région”, indique un communiqué de l’ONU.

Il a, en outre, souligné l’urgence de mettre fin aux hostilités pour “protéger les vies civiles et atténuer les souffrances humaines”.

Le chef de l’ONU a également salué les efforts déployés par “le Pakistan et les autres pays impliqués dans la facilitation du cessez-le-feu”, ajoutant que son envoyé personnel, Jean Arnault, se trouve dans la région pour soutenir les efforts en faveur d’une paix durable.

Washington et Téhéran se sont mis d’accord pour un cessez-le-feu en échange d’une réouverture du détroit d’Ormuz, un peu plus d’une heure avant l’expiration de l’ultimatum du président américain, Donald Trump, qui menaçait de frapper l’Iran.

Dans un message publié sur le réseau Truth Social, le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté de “suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pour une période de deux semaines”, sous réserve que Téhéran accepte l’ouverture “totale, immédiate et sécurisée” du détroit d’Ormuz.

Cette décision intervient à la suite de discussions avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, qui ont demandé à M. Trump de suspendre l’intervention militaire prévue contre l’Iran, a précisé le locataire de la Maison Blanche.

LR/MAP