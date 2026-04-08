Les États-Unis vont aider à “désengorger le trafic” dans le détroit d’Ormuz (Donald Trump)

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Le président américain, Donald Trump, a affirmé mercredi que les États-Unis aideront à “désengorger le trafic” dans le détroit d’Ormuz, quelques heures après avoir annoncé un accord de cessez-le-feu avec Téhéran.

“Les États-Unis d’Amérique vont aider à désengorger le trafic dans le détroit d’Ormuz”, par lequel transite en temps normal un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde, a écrit le président Trump sur sa plateforme Truth Social.

“Il va y avoir beaucoup d’actions positives! De grosses sommes d’argent seront gagnées. L’Iran peut commencer le processus de reconstruction”, a enchaîné le locataire de la Maison Blanche, saluant “un grand jour pour la paix mondiale”.

Le chef d’Etat a, par ailleurs, indiqué que les États-Unis resteront sur place pour s’assurer que “tout se passe bien”. “Je suis convaincu que ce sera le cas. Tout comme ce que nous vivons actuellement aux États-Unis, cela pourrait bien être l’âge d’or du Moyen-Orient”, a-t-il ajouté.

Donald Trump a annoncé mardi soir avoir accepté de suspendre les attaques contre l’Iran pour une période de deux semaines.

“A la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m’ont demandé de suspendre l’intervention militaire prévue ce soir contre l’Iran, et sous réserve que la République islamique d’Iran accepte l’ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz, j’accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pour une période de deux semaines”, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Il a précisé qu’il s’agira d’un cessez-le-feu réciproque, faisant savoir que les États-Unis ont reçu une proposition en dix points de la part de l’Iran, une “base de négociation viable”.

Le président américain avait menacé de cibler mardi à 20H00 (Heure de Washington) des infrastructures stratégiques, notamment des installations énergétiques et des ponts, si Téhéran ne procédait pas à la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite environ un cinquième des hydrocarbures consommés à l’échelle mondiale.

LR/MAP