50e Anniversaire de la Marche Verte | SM le Roi, un “grand Leader réformateur” (Congressman US)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un “grand Leader réformateur”, toujours à l’écoute de Son peuple et constamment engagé en faveur du développement et de la prospérité de Sa nation, a affirmé le Congressman américain Mario Diaz-Balart.

Dans une interview à la MAP à l’occasion du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, M. Diaz-Balart a souligné que le leadership et les initiatives de SM le Roi ne se limitent pas aux niveaux régional et continental seulement mais sont aussi reconnus et respectés à l’échelle mondiale.

“Sa Majesté le Roi est l’un des grands Leaders réformateurs dans le monde, et nous constatons, une fois de plus aujourd’hui, que le Souverain écoute, agit et prend des mesures proactives”, a-t-il poursuivi.

Le Maroc, sous le leadership du Souverain, se positionne aussi comme “un acteur majeur au niveau de la région arabe, notamment pour son rôle dans la paix au Moyen Orient”, a-t-il encore affirmé.

Le Congressman a également salué les efforts et les initiatives de SM le Roi visant le renforcement des relations séculaires et historiques liant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, au service de la paix, de la stabilité, et de la prospérité des deux nations et peuples amis, se disant confiant que ces liens ne feront que se renforcer dans l’avenir.

Évoquant la question du Sahara marocain, M. Diaz-Balart a tenu à rappeler le soutien clair et sans équivoque des Etats-Unis d’Amérique et du Président Donald Trump à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule solution à ce différend artificiel.

“La seule politique responsable vis-à-vis de cette question est justement le soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur le Sahara”, a affirmé le Congressman US.

M. Diaz-Balart a, de même, mis en avant les grandes opportunités d’investissement qu’offrent le Maroc et ses provinces du sud pour les Etats-Unis et les entreprises américaines, à la faveur des efforts de développement et d’investissement massifs qui y sont consentis.

A cet égard, il a mis l’accent sur l’importance de parvenir rapidement à une solution définitive à ce différend régional dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume, au service de la prospérité et du progrès à l’échelle de la région.

