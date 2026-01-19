Davos | M. Aziz Akhannouch représente le Maroc à la 56e réunion annuelle du WEF 2026

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, est arrivé, lundi en Suisse, pour représenter le Maroc à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), qui se tient jusqu’au 23 janvier à Davos, avec la participation d’environ 400 responsables politiques de premier plan, dont près de 65 chefs d’État et de gouvernement.

M. Akhannouch conduit une délégation composée notamment de la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, et du Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), M. Ali Sadiki.

Placée sous le thème “Un esprit de dialogue”, cette édition du Forum de Davos rassemble près de 3.000 participants issus de plus de 130 pays, dans un contexte de bouleversements géopolitiques, technologiques et sociétaux profonds.

Elle connaît la participation de six dirigeants du G7, ainsi que 55 ministres de l’économie et des finances, 33 ministres des affaires étrangères, 34 ministres du commerce et 11 gouverneurs de banques centrales, marquant le plus haut niveau de participation gouvernementale de l’histoire du Forum.

Les responsables politiques côtoieront près de 850 directeurs généraux et présidents des plus grandes entreprises mondiales, ainsi qu’une centaine de fondateurs de licornes et de pionniers technologiques.

Se présentant comme une plateforme impartiale de dialogue, de collaboration et d’action, le Forum entend favoriser des échanges ouverts entre responsables publics, chefs d’entreprise, représentants de la société civile, organisations internationales et monde académique afin d’apporter des réponses concrètes aux défis globaux.

Le programme 2026, inscrit dans plus de cinq décennies de tradition de dialogue public-privé, vise à faire émerger des solutions de long terme à des enjeux interconnectés, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance, de résilience et d’impact.

Les débats porteront notamment sur le renouvellement de la coopération internationale dans un contexte de normes contestées, d’alliances sous tension et de confiance érodée, ainsi que sur de nouveaux modèles de collaboration face à la remise en cause de notions établies de sécurité, de souveraineté et d’intégration mondiale.

Les discussions aborderont également la gestion des risques géopolitiques et de l’incertitude économique, l’exploitation responsable de l’innovation, en particulier des technologies de rupture comme l’intelligence artificielle générative, et la recherche de trajectoires favorisant la compétitivité et une croissance inclusive.

La dimension humaine des transformations sera au cœur des échanges, avec un accent mis sur l’investissement dans les compétences, l’adaptation des forces de travail et le bien-être, tandis que les participants examineront aussi les moyens de reconstruire la prospérité dans le respect des limites planétaires, notamment à travers des systèmes énergétiques, naturels et hydriques plus durables.

