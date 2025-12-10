Coupe Arabe | M. Sektioui évoque les défis et opportunités avant le Match contre la Syrie

Le sélectionneur national de l’équipe A’, Tarik Sektioui, a affirmé, mercredi à Doha, qu’atteindre le dernier carré de la Coupe arabe Qatar-2025 impose l’exploitation optimale des moments forts de l’équipe nationale face à son homologue syrienne.

S’exprimant en conférence de presse d’avant match des quarts de finale, prévu jeudi au stade international khalifa, Sektioui a souligné que « l’absence de plusieurs facteurs de force de l’équipe nationale ne l’empêchera pas d’exploiter son potentiel pour remporter la victoire contre la Syrie », estimant que « le match sera difficile ».

Il a, dans ce sens, ajouté que le staff technique envisage d’aligner la meilleure formation possible afin d’assurer la qualification pour les demi-finales, relevant que l’exploitation des points faibles de la Syrie est susceptible de faciliter la tâche des joueurs nationaux lors de ce match.

Revenant sur les préparatifs pour ce match, le coach a indiqué qu’ils se déroulent dans de bonnes conditions, à l’instar de tous les matchs de cette compétition, notant que l’ambiance au sein de l’équipe est « bonne et caractérisée par un esprit de solidarité, de responsabilité, de sérieux et de professionnalisme ».

De son côté, le gardien de but de l’équipe nationale, Salaheddine Chihab, a déclaré que les préparatifs « se déroulent bien avant le match contre une équipe syrienne solide », soulignant que « la volonté des joueurs d’atteindre les demi-finales grandit de jour en jour ».

Le sélectionneur de la Syrie, José Lana a, pour sa part, déclaré que son équipe « se prépare bien pour ce match contre le Maroc qui dispose d’une équipe solide », ajoutant que « cette rencontre sera l’occasion de développer le style de jeu de la Syrie pour l’avenir ».

Lana a fait noter que l’équipe syrienne « misera sur la défense et la pression sur les joueurs marocains pour les empêcher de construire leurs actions facilement », expliquant que « le Maroc possède une forte équipe et ses joueurs sont déterminés à réaliser une grande performance ».

L’équipe nationale du Maroc a terminé la phase de groupes en première position avec 7 unités, suivie de l’Arabie saoudite (6 pts), du Sultanat d’Oman (4 pts) et des Comores (0 pt).

