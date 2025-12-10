Le Maroc actualise son Plan Directeur des Aires Protégées et renforce sa stratégie pour la biodiversité

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’actualisation du Plan directeur des aires protégées (PDAP) permet de se doter d’un référentiel moderne, structurant et ambitieux conforme aux standards internationaux pour préserver, gérer et valoriser le patrimoine naturel national, a affirmé mercredi à Rabat le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy.

Intervenant lors d’un atelier national de restitution consacré à l’actualisation du PDAP, M. Houmy a indiqué que ce nouveau plan directeur balise effectivement la voie à une nouvelle génération de planification des aires protégées, fondée sur la rigueur scientifique, l’innovation et la mobilisation collective, assurant ainsi une meilleure représentativité territoriale et une plus grande connectivité écologique.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030”, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’actualisation du PDAP, réalisée dans le cadre du programme “Ghabati Hayati”, financé par l’Agence française de Développement (AFD), a permis une reconfiguration profonde du réseau national des aires protégées, a-t-il relevé.

Grâce à cette mise à jour, le nombre de sites d’intérêt biologique et écologique (SIBEs) est passé de 154, recensés lors de la première étude nationale sur les aires protégées réalisée en 1994, à 197, tandis que les superficies identifiées pour leur valeur écologique ont atteint 7,6 millions d’hectares, contre 2,5 millions d’hectares enregistrés au cours de la même période, a-t-il soutenu.

Cette hausse, a-t-il poursuivi, n’est pas uniquement quantitative, mais aussi qualitative, structurante et stratégique, vu qu’elle traduit des avancées majeures en termes de représentativité des écosystèmes et permet d’intégrer des sites jusque-là sous-représentés.

Et d’ajouter que le réseau national des aires protégées n’est plus conçu comme une juxtaposition de sites isolés, mais comme un système interconnecté, qui prend en compte les corridors biologiques, la continuité paysagère et la résilience écologique face au changement climatique.

De même, M. Houmy a souligné que cette actualisation a également permis la mise en place du Système d’information sur le patrimoine naturel (SIPN), une plateforme numérique dédiée au recensement des habitats et des espèces, au suivi écologique et à l’aide à la décision, notant que ces acquis représentent le fruit d’un travail méthodologique rigoureux mobilisant des données récentes et des inventaires biologiques.

De son côté, le Directeur adjoint de l’AFD-Rabat, Bertrand Poche, a fait observer que l’actualisation du PDAP et la mise en œuvre du SIPN constituent des étapes essentielles dans la mise en cohérence des travaux entrepris en matière d’amélioration des connaissances scientifiques relatives aux écosystèmes forestiers marocains.

Saluant les collaborations franco-marocaines en matière de cartographie et de gestion concertée des écosystèmes forestiers, M. Poche a souligné l’importance de la mutualisation des efforts en vue de garantir une politique de conservation et de restauration efficace et pérenne, dans un contexte marqué par de nombreux défis socio-climatiques.

Il a, à cet égard, relevé que les efforts consentis par le Royaume afin de préserver le patrimoine naturel, notamment les aires protégées, ont abouti à une dynamique remarquable qui fait de l’expérience marocaine un modèle à suivre à l’échelle internationale.

Cet atelier a été marqué par la présentation d’un exposé sur le cadre stratégique national et international de révision du PDAP, mettant l’accent sur l’importance de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030” qui consacre la Vision Royale en faveur d’un développement durable.

Au programme de cet atelier figurent trois sessions consacrées à “la révision du PDAP: cadre stratégique, méthodologie et résultats”, aux “outils de mise en oeuvre du PDAP: Feuille de route et SIPN” et à “l’ébauche de planification pour la mise en oeuvre du PDAP”.

L’actualisation du Plan directeur des aires protégées intervient conformément aux engagements internationaux du Maroc en matière de conservation des ressources naturelles, notamment ceux souscrits dans le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal.

LR/MAP