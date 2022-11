SM le Roi | Le Gazoduc Nigeria-Maroc œuvre en faveur de la paix, de l’intégration économique du continent africain et de son développement commun

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé, dimanche, que le projet de Gazoduc Nigeria-Maroc, destiné aux générations présentes et futures, “œuvre en faveur de la paix, de l’intégration économique du continent africain et de son développement commun”.

“Eu égard à la dimension continentale du Gazoduc Nigeria-Maroc, Nous y voyons aussi un projet structurant promettant d’arrimer l’Afrique et l’Europe”, a souligné SM le Roi dans son discours à la Nation à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte.

Compte tenu de l’intérêt particulier que Nous portons au partenariat avec les États de l’ouest du continent, ce projet représente pour Nous plus qu’un projet bilatéral entre deux pays frères, a affirmé le Souverain soulignant que “Notre souhait est qu’il soit plus largement un projet stratégique profitable à l’ensemble de la région de l’Afrique de l’ouest, dont la population dépasse 440 millions d’habitants”.

SM le Roi a, à cet égard, relevé qu’outre le Maroc et la Mauritanie, ce Gazoduc offre aux quinze pays de la CEDEAO, des opportunités et des garanties en matière de sécurité énergétique et de développement socio-économique et industriel.

Dans ce cadre, le Souverain a rappelé que le mémorandum d’entente signé récemment à Rabat, avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et à Nouakchott avec la Mauritanie et le Sénégal, marque un jalon essentiel dans le processus de réalisation du projet.

La signature de ce mémorandum, a poursuivi SM le Roi, traduit l’engagement des pays concernés à contribuer à la concrétisation de ce projet stratégique et illustre leur volonté politique d’assurer son succès.

Sa Majesté s’est, dans ce contexte, félicité de l’appui des institutions financières régionales et internationales qui ont exprimé le souhait d’apporter leur concours effectif à sa mise en œuvre, affirmant “le souci du Maroc d’agir toujours, de concert avec Nos frères du Nigeria et l’ensemble des partenaires, en toute transparence et responsabilité, pour que ce projet soit concrétisé dans les meilleurs délais”.

Le Souverain a sous cet angle réitéré la réceptivité du Maroc à toute forme de partenariat fructueux visant à mener à bien ce projet africain d’envergure.

Cette orientation, a d’autre part noté SM le Roi, est fondamentalement en phase avec la nature même des relations privilégiées unissant le Maroc au reste des pays africains, “que Nous avons à cœur de développer, au mieux des intérêts communs de nos peuples frères”.

Rappelant avoir pris l’initiative, avec Son Excellence Monsieur Muhammadu Bouhari, Président de la République Fédérale du Nigeria, de lancer le projet de Gazoduc Nigeria-Maroc, le Souverain s’est félicité de l’état présent d’avancement de ce grand projet, conformément à l’Accord signé en décembre 2016.

LR/MAP