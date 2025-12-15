Coupe Arabe | Le Maroc en finale en battant les Émirats arabes unis (3-0)

Par Le Reporter.ma 15/12/2025 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Coupe Arabe | Le Maroc en finale en battant les Émirats arabes unis (3-0)

La sélection marocaine de football A’ s’est qualifiée pour la finale de la Coupe Arabe de football (Qatar-2025), en prenant le dessus sur son homologue émiratie (3-0), en match des demi-finales, disputé, lundi au Stade international Khalifa à Al Rayyan.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Karim El Berkaoui (28è), Aschraf El Mahdioui (83è) et Abderrazak Hamdallah (90è+2).

En finale, prévue le 18 décembre au Stade Lusail, les hommes de Tarik Sektioui affronteront le vainqueur du duel entre l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard et la Jordanie de Jamal Sellami, qui se jouera lundi soir.

LR/MAP

