La BERD salue les réformes menées par le Maroc sous le Leadership de SM le Roi (M. Guyett)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Greg Guyett, a salué les réformes menées par le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Je suis impressionné par la stabilité macroéconomique du Royaume, due aux politiques menées par le Maroc sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI”, a dit M. Guyett dans une interview accordée à la MAP.

Selon lui, ces réformes sont très efficaces en matière de développement et de stimulation du secteur privé.

Le meilleur exemple de ce succès est la récente révision à la hausse de la note du Maroc par les agences de notation, qui lui ont attribué la note “investment grade”, a relevé M. Guyett.

Et de soutenir : “Nous observons également une forte croissance économique, associée à une inflation raisonnablement faible. Je pense donc que ce sont là des signes très positifs qui montrent que les politiques économiques menées par le gouvernement, sous les Hautes Orientations Royales, ont été couronnées de succès”.

Quant à l’attractivité du Maroc en tant que destination de choix pour les investissements internationaux, le responsable a mis l’accent sur la stabilité du Royaume, les coûts de production qui restent très compétitifs par rapport au reste de la région et la proximité des principaux marchés tels que l’Europe et les pays du Golfe.

“De plus, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, comme les Zones d’Accélération Industrielle pour rendre le Maroc une destination très attractive pour les investissements étrangers”, a-t-il noté.

En matière de transition énergétique, le Maroc s’est doté d’une vision claire et ambitieuse, axée sur le développement des énergies renouvelables, a fait remarquer M. Guyett, soulignant qu’en matière d’eau, le gouvernement a mis en place un plan ambitieux visant à garantir un environnement hydrique résilient et durable.

Dans ce sens, il a rappelé la signature d’un contrat de financement de 150 millions d’euros (M€), soit environ 1,617 milliard de dirhams (MMDH), pour le projet “Conservation des eaux de la plaine de Saïss – SAISS III”.

LR/MAP