Coopération sécuritaire | M. Hammouchi s’entretient avec la DG de la DGSI française

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est entretenu jeudi à Rabat, avec la Directrice générale de la sécurité intérieure en France, Céline Berthon, qui était accompagnée d’une délégation sécuritaire de haut niveau.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens de développer les mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, ainsi que sur le renforcement du partenariat entre le Maroc et la France en vue de faire face aux défis sécuritaires actuels sur les plans international et régional, notamment les risques terroristes dans les zones de tension en général, et particulièrement dans la région sahélo-saharienne, indique un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Les deux responsables ont également mis l’accent sur la nécessité de renforcer les opérations de sécurité conjointes entre les services de sécurité intérieure marocains et leurs homologues français, précise le communiqué, ajoutant que ces opérations ont prouvé à plusieurs reprises leur efficacité dans la neutralisation de nombreuses menaces terroristes à l’échelle régionale et internationale.

A cette occasion, la Directrice générale de la sécurité intérieure française a salué la contribution des services de sécurité marocains à la sécurisation des Jeux olympiques d’été, organisés à Paris en 2024.

Elle a, de même, passé en revue les moyens de coordination et de renforcement des efforts communs pour contribuer au succès de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) que le Maroc accueillera en 2025, et de la Coupe du monde 2030 qui sera organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, notamment en ce qui concerne l’échange d’expertises et de données opérationnelles sur la lutte contre les risques majeurs qui menacent la sécurité publique.

Les discussions ont porté aussi sur la consolidation des mécanismes de coopération bilatérale entre les services de sécurité intérieure au Maroc et en France en vue de contrer les différentes activités hostiles qui guettent la sécurité des deux pays, y compris la lutte contre les actes d’espionnage extérieurs et les activités connexes.

Cette rencontre témoigne de l’importance capitale de la coopération maroco-française dans le domaine sécuritaire, en tant que modèle efficace et régulier de coopération globale entre les deux pays, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la migration irrégulière, poursuit la même source, mettant en avant la conviction partagée des deux pays quant à la nécessité de développer une vision proactive commune pour faire face aux menaces criminelles et terroristes transfrontalières.

