Coopération sécuritaire | Abdellatif Hammouchi effectue une visite de travail en Turquie

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, M. Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail en Turquie, à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau, en marge de sa participation au Salon des équipements de sécurité intérieure (IGEF 2025), qui se tient du 18 au 20 septembre à Ankara.

Lors de cette visite qui intervient à l’invitation officielle des autorités turques, M. Hammouchi a rencontré son homologue turc, M. Mahmut Demirtaş, directeur général de la Police nationale turque, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

A cette occasion, les deux responsables ont discuté du niveau et des perspectives de la coopération bilatérale en matière de sécurité, ainsi que des moyens de renforcer l’action conjointe permettant de garantir la sécurité et la stabilité et neutraliser les risques et défis sécuritaires d’intérêt commun.

Les deux parties ont également discuté des différents défis sécuritaires auxquels sont confrontés les services de sécurité, notamment les risques liés à la migration illégale et à ses connexions avec les réseaux de crime organisé, ainsi que du développement des programmes de formation policière et du renforcement des capacités des ressources humaines pour gagner le pari sécuritaire.

Les deux responsables se sont également entretenus des moyens de contribuer au succès des échéances internationales et des grands événements que le Maroc s’apprête à accueillir, notamment la 93e session de l’Assemblée générale d’Interpol en novembre prochain à Marrakech, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030 en partenariat avec le Portugal et l’Espagne.

Selon le communiqué, cette rencontre bilatérale a été l’occasion de souligner la convergence des vues et la volonté commune de développer les mécanismes de coopération sécuritaire entre les deux pays et de partager l’expertise et l’expérience dans diverses disciplines sécuritaires, à même de renforcer davantage les relations distinguées entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie.

Au cours de cette visite, M. Hammouchi a également eu des entretiens bilatéraux avec les chefs de délégations de plusieurs pays participant à ce Salon international, notamment des délégations du Royaume d’Arabie Saoudite, du Royaume Hachémite de Jordanie et de l’État de Malaisie, ajoute le communiqué.

Ces discussions ont porté sur les niveaux et modes de coopération sécuritaire entre ces pays et le Royaume du Maroc, ainsi que sur les mécanismes permettant de la renforcer et de la hisser à un niveau avancé de partenariat dans le domaine policier, fait savoir la même source, ajoutant que les entretiens ont également abordé les menaces et défis communs.

Par ailleurs, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire et la délégation sécuritaire l’accompagnant ont visité les différents stands de ce

Salon international “IGEF 2025” qui se veut une plateforme internationale d’exposition des nouveautés et innovations technologiques de pointe dans le domaine de la sécurité et de la défense à l’échelle mondiale.

Au cours de cette visite, la délégation a été informée des divers équipements innovants dans le domaine de la sécurité intérieure et des technologies des services de sécurité et de police sur le plan international. Ces dispositifs sont de nature à améliorer le système de sécurité et le rendre plus performant et efficient dans la lutte contre les menaces criminelles émergentes.

Cette visite dénote une fois de plus de l’intérêt croissant de l’importance de renforcer et de développer les mécanismes de coopération internationale en matière de sécurité et de raffermir les partenariats bilatéraux et multilatéraux dans le domaine policier, en tant que leviers efficaces à même de contrer les ramifications internationales et régionales du terrorisme et menaces inhérentes au crime organisé transfrontalier, conclut le communiqué.

LR/MAP