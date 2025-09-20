Renforcement des liens sino-marocains | Une dynamique qui se consolide au fil des années

Les relations sino-marocaines ont franchi une nouvelle phase de coopération renforcée avec l’instauration, vendredi à Pékin, d’un Dialogue Stratégique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue chinois, Wang Yi, le Mémorandum d’Entente établissant un mécanisme de Dialogue Stratégique entre les deux ministères marque un nouveau jalon dans le renforcement des relations bilatérales liant les deux pays amis et partenaires stratégiques.

Ce mécanisme institutionnel vient approfondir des relations sino-marocaines en plein essor depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à Pékin en mai 2016.

Cette visite a marqué un point d’inflexion dans ces relations, en donnant naissance à un Partenariat stratégique global, matérialisé par la signature de treize accords couvrant des domaines aussi variés que l’économie, l’industrie, l’agriculture, l’énergie et la coopération culturelle.

Parmi les réalisations concrètes issues de cette Visite Royale, figurent le lancement de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, projet ambitieux de ville industrielle et intelligente, et la suppression de l’obligation de visa pour les citoyens chinois visitant le Royaume.

Ces deux décisions majeures illustrent parfaitement la vision stratégique du partenariat sino-marocain. D’une part, la Cité Mohammed VI Tanger Tech consolide l’accueil des investissements chinois en offrant une infrastructure moderne et intégrée pour l’implantation durable d’entreprises chinoises au Maroc.

D’autre part, la suppression de visas pour les Chinois renforce considérablement les échanges culturels et interhumains entre les deux peuples, facilitant non seulement le tourisme mais aussi les rencontres académiques, professionnelles et personnelles qui tissent les liens profonds et étroits.

La solidité de ce partenariat stratégique s’est particulièrement manifestée lors de la pandémie de Covid-19, où la coopération sino-marocaine a démontré son caractère exemplaire.

Le Maroc a, en effet, été l’un des premiers pays africains à recevoir les vaccins Sinopharm, permettant le lancement d’une campagne de vaccination massive qui a positionné le Royaume parmi les leaders mondiaux en termes de couverture vaccinale.

La visite de S.E.M Xi Jinping, président de la République Populaire de Chine, à Casablanca les 21 et 22 novembre 2024, au cours de laquelle il a été reçu par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réaffirmé, une fois de plus, la volonté partagée de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs.

Cette volonté politique commune a rapidement donné naissance à des projets industriels majeurs, à l’image de la gigafactory de batteries à Kénitra dont la construction a été entamée par Gotion High Tech pour un montant de 1,3 milliard de dollars, avec une mise en service prévue en 2026.

La coopération sino-marocaine s’étend aussi au domaine du tourisme, le Royaume ambitionnant d’attirer près d’un million de touristes chinois d’ici 2030, objectif soutenu par le lancement cette année de liaisons aériennes directes entre les deux pays par la Royal Air Maroc (Casablanca-Pékin) et China Eastern Airlines (Casablanca-Shanghai).

La Chine est désormais le troisième investisseur étranger au Maroc, avec un flux net d’investissements directs étrangers dépassant les 2 milliards de dollars en 2024 et portant sur des secteurs de pointe tels que l’industrie automobile, les énergies renouvelables, le textile et les industries vertes.

La mise en place du Dialogue Stratégique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays officialise, donc, une vision commune d’avenir qui raffermit les fondements de la coopération sino-marocaine, basée sur la solidarité, la confiance mutuelle et le respect réciproque.

LR/MAP