Le Maroc et l’OIM lancent à Genève “Le Groupe des Amis sur le Sport et la Migration”

Le Royaume du Maroc et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont lancé officiellement, mardi, “le Groupe des Amis sur le Sport et la Migration”.

Il s’agit d’une initiative multilatérale basée à Genève visant à structurer un cadre multilatéral de concertation sur le rôle du sport en tant que levier d’inclusion sociale et de gouvernance migratoire.

Dans son intervention à distance à l’ouverture d’un événement organisé à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a relevé que le lancement de ce Groupe représente la reconnaissance d’un levier trop longtemps relégué à la périphérie de la diplomatie.

Le ministre a mis en avant le rôle du sport, un domaine où les frictions sociales se suspendent pour s’ériger en mécanisme d’inclusion sociale, un canal d’engagement des jeunes et un outil de protection contre la vulnérabilité.

M. Bourita a, en outre, rappelé que l’engagement du Maroc sur la thématique de ce Groupe des Amis s’inscrit dans le cadre de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leader de l’Union Africaine sur la question de la migration, qui considère la migration comme un potentiel et non une crise.

Il a souligné que, dans le contexte de l’Afrique, continent le plus jeune du monde, le sport constitue un langage universel de résilience et d’espoir pour la jeunesse africaine, ajoutant que l’initiative de ce Groupe des Amis s’inscrit pleinement dans cet esprit de destin partagé.

Le ministre a également souligné que l’Observatoire Africain des Migrations, basé à Rabat, constituera un apport essentiel pour les travaux de ce Groupe des Amis, en fournissant une analyse stratégique, des données fiables et une recherche fondée sur l’évidence.

Il convient de rappeler que la création de ce Groupe des Amis sur le Sport et la Migration figurait parmi les conclusions majeures de l’événement de Haut Niveau organisé à New York, le 26 septembre 2025, par le Royaume du Maroc et l’OIM, en marge de la 80e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

LR/MAP