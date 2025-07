CAN féminine | Avec un moral au beau fixe, la sélection marocaine lorgne le titre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La sélection marocaine féminine de football est déterminée à décrocher le titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tient dans le Royaume, en affrontant le Nigeria, samedi soir (21h00) en finale au stade olympique de Rabat, a indiqué le coach Jorge Vilda.

“Avec un moral au beau fixe, la sélection marocaine lorgne le titre, malgré la difficulté de la tâche face à une équipe nigériane aguerrie”, a affirmé Vilda en conférence de presse d’avant-match, vendredi à Rabat.

“Les joueuses vont disputer ce match sans complexe, même si le Nigeria est une équipe expérimentée”, a-t-il dit, notant que lors de la demi-finale face au Ghana, les joueuses ont fait montre d’une grande envie de décrocher leur premier titre continental.

Les joueuses sont en forme physiquement et mentalement, a-t-il noté, faisant savoir que le staff médical s’attèle à bien préparer les joueuses pour cette finale, après les prolongations jouées face Ghana en demie.

“Une ambiance bon enfant règne au sein du groupe et c’est un bon signe pour offrir au Maroc sa première couronne continentale dans cette compétition”, a-t-il poursuivi.

S’agissant de la blessure contractée par la joueuse de la sélection marocaine Fatima Tagnaout, il a fait savoir que la milieu de terrain est toujours incertaine pour la finale et qu’il attend le feu vert du staff médical.

De son côté, la capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlane Chebbak a exprimé sa joie et sa fierté de disputer une deuxième finale de la CAN d’affilée, indiquant que les joueuses ont hâte d’affronter le Nigeria et remporter le titre.

“Nous connaissons bien l’équipe du Nigeria, mais nous croyons en nos chances et capacités de monter sur la plus haute marche du podium de cette compétition et offrir au public marocain un titre si prestigieux”, a-t-elle soutenu.

Pour sa part, le sélectionneur du Nigeria, Justin Madugu a affirmé que son équipe s’est bien préparée pour la finale, bien qu’elle ait affronté de grandes équipes lors des précédents tours, comme la Zambie et l’Afrique du Sud, soulignant que la finale face au Maroc sera “très relevée”.

La sélection marocaine sera soutenue par un large public acquis à sa cause, a-t-il enchainé, considérant que l’équipe du Maroc a énormément progressé ces dernières années.

“Le football féminin marocain a réalisé des pas de géant ces dernières années. Les facteurs public et terrain joueront, certes, en faveur du Maroc, mais nous allons défendre nos chances”, a-t-il ajouté.

Premiers de leur groupe A, après un nul contre la Zambie (2-2) et deux victoires contre la RD Congo (4-2) et le Sénégal (1-0), les Marocaines ont atteint la finale en évinçant le Mali en quart (3-1) et le Ghana en demi (4-2 t.a.b/1-1 après prolongations).

LR/MAP