CAN 2025 Maroc | Un carnaval africain haut en couleurs anime les artères de Tanger

Dans une ambiance festive et chaleureuse, un carnaval spectaculaire a parcouru, samedi soir, les artères de Tanger, à la veille de l’ouverture officielle de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), prévue le 21 décembre à Rabat.

Le cortège, rythmé par des tambours, des chants et des danses traditionnels africains, a pris son départ depuis la place Faro, également connue sous le nom de “Sour Al Maâgazine”, avant de traverser plusieurs lieux emblématiques de la ville, ponctuant le parcours de performances artistiques et musicales.

Des troupes de danseurs et musiciens ont animé la parade, entraînant dans leur énergie les familles, supporters et visiteurs, tous invités à partager la ferveur de la CAN avant même le début des matchs.

Costumes colorés et rythmes entraînants ont transformé les artères de Tanger en une véritable vitrine vivante du patrimoine culturel africain.

Le carnaval a été marqué par la participation de communautés africaines résidant au Maroc, qui ont présenté des danses et chants traditionnels de leurs pays, créant un village culturel ambulant où la diversité et la richesse des cultures africaines se sont pleinement exprimées.

Le carnaval a aussi offert des moments de convivialité entre ressortissants africains et participants locaux, dans un esprit de fraternité et de partage, renforçant le lien entre le Maroc et le continent à travers la musique et la danse.

Le défilé s’est poursuivi à travers plusieurs artères emblématiques de la ville avant de s’achever à Borj Dar El Baroud et à la Place Marsa, où un concert musical est venu clôturer cette parade festive dans une ambiance de célébration et de communion populaire.

Organisé par l’Organisation des Jeunes Africains (OJA), la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Cercle des corps consulaires du nord du Maroc, dans le cadre des festivités de la CAN, ce carnaval symbolise l’engagement des autorités locales pour faire de Tanger un véritable carrefour culturel et festif durant le grand tournoi continental.

