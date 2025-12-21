CAN 2025 | La FAN Zone OLM Souissi vibre au rythme d’un concert haut en couleurs

Partager Facebook

La FAN Zone OLM Souissi de Rabat a vibré, samedi soir, au rythme d’un concert haut en couleurs, réunissant de grands artistes de la scène musicale africaine et internationale dans un moment festif où musique, culture et football ont été célébrés en grande pompe, à moins d’un jour du coup de sifflet inaugural de la CAN 2025 au Maroc.

Pendant plus de quatre heures, cinq célèbres artistes marocains et africains ont livré des performances époustouflantes, qui ont offert un avant-goût de cette grand-messe sportive continentale, qui promet d’être la meilleure de toute l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations, tout en mettant à l’honneur l’unité et la diversité culturelle du continent africain.

Sous les ovations d’un public de différentes nationalités, l’artiste comorien Says’z a ouvert le bal en interprétant avec brio ses titres phares, tels que “Nécessaire”, “Idéal” et “Umani”, mêlant rap, pop urbaine et influences africaines contemporaines.

Sa présence scénique et ses hits dansants ont enchanté les spectateurs qui ont vivement applaudi cette prestation vibrante ponctuée de multiples interactions et échanges avec une assistance en liesse, au cours desquelles l’artiste a salué l’accueil chaleureux et l’hospitalité des Marocains.

Par la suite, la scène a été investie par Douaa Lahyaoui qui a livré une prestation éblouissante mettant à l’honneur la musique marocaine dans toute sa diversité, à travers un florilège de titres emblématiques mêlant Pop, Chaâbi et Raï.

L’artiste marocaine a entamé son show en interprétant ses tubes les plus célèbres, comme “Belbala”, “Dini m3ak” et “Ghdaydi”, avant d’enchaîner avec des classiques du répertoire Rai, notamment “Mazel mazel” de Cheb Akil, qui a transporté la foule dans un voyage musical nostalgique hautement sensoriel.

Puis ce fut au tour de L’Artiste de prendre le relais pour enflammer la scène. Acclamé par une foule survoltée venue en masse se délecter de hits dansants et de belles mélodies, celui qui compte à son actif plusieurs albums à succès a fait une entrée saisissante sur scène.

Avec une énergie débordante et contagieuse, il a électrisé la scène grâce à ses compositions riches en sonorités et rythmes accrocheurs, telles que “Clandestina”, “Déconnecté” et “ZarZour” qui ont déclenché des vagues d’enthousiasme dans une assistance conquise, scandant chaque refrain à l’unisson.

L’ambiance est montée d’un cran lorsqu’il a interprété ses tubes les plus populaires, dont “Chocolat”, “Mafiosa” et “Catchu Catchu” au plus grand bonheur des spectateurs qui ont cédé à l’exaltation pour se laisser entraîner par l’ambiance festive du show jusqu’à la dernière note.

Cette ambiance éclectique a été maintenue avec la Superstar nigériane et ambassadeur mondial de l’afrobeats, Davido, qui a gratifié l’assistance d’une performance vibrante avec ses tubes “Unavailables”, “Away”, “Champion sound”…, transformant le concert en une immense fête à ciel ouvert.

Débordante d’énergie, la foule a dansé aux rythmes de son répertoire, dans un moment de bonheur qui célèbre les nobles valeurs de l’amour, de la tolérance et du vivre ensemble.

Le clap de fin de cette soirée envoûtante a été signé French Montana. Accueilli par un tonnerre d’applaudissements d’un public enthousiaste impatient de voir surgir son idole, cette figure incontournable du hip-hop international a littéralement mis le feu sur la scène.

Dès les premières minutes, le ton a été donné. Porté par ses hits énergétiques et un flow remarquable, French Montana a offert aux spectateurs un show électrisant digne d’une superstar mondiale, à travers ses tubes les plus populaires, tels que “Ya Baba”, “No stylist” et “Famous” qui ont suscité une vague d’euphorie sans égal.

Ce show époustouflant a pris fin en toute beauté avec son titre planétaire “Unforgettable” dont les paroles ont été reprises en chœur par la foule, dans un pur moment de bonheur et de joie partagée où artiste et spectateurs ont vibré à l’unisson.

Bien plus qu’un simple concert, cette soirée artistique de haute volée a célébré le football dans un esprit de convivialité et de partage à travers une programmation pensée mettant en avant la richesse africaine.

LR/MAP