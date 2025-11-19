CAF Awards | L’international marocain Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain

CAF Awards | L’international marocain Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain

L’international marocain Achraf Hakimi a été sacré meilleur joueur africain, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat.

Hakimi a remporté en 2025 la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Super Coupe d’Europe.

Il a été l’un des artisans de la qualification remarquable des Lions de l’Atlas à la prochaine coupe du monde 2026.

L’Egyptien Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, et le Nigérian Victor Osimhen, sociétaire du Galatasaray, étaient également en lice pour remporter le trophée de meilleur joueur africain de l’année.

Ce prix a été remis à Hakimi par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

