Berlinale 2026 | Le Centre Cinématographique Marocain soutient dix projets à l’European Film Market

Le Centre Cinématographique Marocain (CCM) accompagnera une sélection de dix projets en développement et en post-production, tous genres confondus, lors de la 76ᵉ édition de la Berlinale, où le Royaume est le pays à l’honneur de l’European Film Market (EFM), prévu du 12 au 18 février 2026.

Portée par des producteurs et productrices aux démarches artistiques et visions de production jugées particulièrement prometteuses, cette initiative permettra d’offrir à ces projets une exposition stratégique au sein de l’EFM, l’un des marchés les plus influents de l’industrie internationale du film, favorisant les rencontres professionnelles autour de la coproduction, de la distribution, des ventes internationales et des mécanismes de financement.

Cette participation traduit la reconnaissance internationale de la vitalité du cinéma marocain, de la maturité de ses écritures visuelles et de la dynamique ascendante de ses professionnels sur la scène mondiale, indique un communiqué du CCM.

L’appel à projets a été officiellement lancé dans le cadre du Festival National du Film, qui s’est tenu du 17 au 25 octobre 2025 à Tanger, rappelle la même source, notant que la période de dépôt des dossiers s’est étendue du 25 octobre au 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle un comité de sélection a retenu dix projets répondant aux exigences artistiques, narratives et professionnelles du programme FOCUS MAROC – EFM 2026.

Les dix producteurs et productrices sélectionnés sont Karim Dabbag (Kasbah Films), Merieme Addou (Iris Production), Oumayma Zekri Ajarrai (Seven Shots), Fayçal El Kadiri (Cygnus Productions), Ilham Raouf (Abel Aflam), Alaa Eddine Aljem (Le Moindre Geste), Lotfi Oukhiar (Azir Productions), Rachida Saadi (JanaProd), Lamia Chraibi (La Prod) et Khadija Alami (K Films), révèle la même source.

Les projets retenus bénéficieront d’un accompagnement professionnel individualisé, incluant la possibilité de présenter leur(s) projet(s) dans le cadre de l’EFM, en bénéficiant des rencontres avec des experts internationaux, ainsi qu’une mise en réseau privilégiée au sein du marché. Leur intégration au programme officiel de l’EFM constituera une plateforme décisive de visibilité et de circulation internationale, renforçant ainsi la présence du cinéma marocain dans l’écosystème mondial de la création et de la production.

À travers cette initiative, le CCM réaffirme sa volonté d’accompagner l’émergence d’un écosystème cinématographique national performant et compétitif, et de mettre en valeur les cinéastes et talents marocains sur les scènes professionnelles internationales les plus emblématiques, conclut le communiqué.

LR/MAP