Congrès Mondial de l’eau | Le Maroc renforce ses liens avec ses partenaires africains et arabes

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a eu mardi à Marrakech, une série d’entretiens avec des responsables arabes et africains chargés du secteur de l’eau, en marge de la 19ème édition du Congrès mondial de l’Eau, organisée jusqu’au 05 décembre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ainsi, M. Baraka s’est entretenu avec le ministre soudanais de l’Agriculture et de l’Irrigation, Ismat Qureshi Abdullah, sur les moyens à même de renforcer la coopération entre la République du Soudan et le Royaume du Maroc dans le domaine de l’eau.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces échanges, M. Qureshi Abdullah a indiqué que cette rencontre avec son homologue marocain ouvre des perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la collecte des eaux de pluie, du soutien technique et logistique, ainsi que de la transformation numérique.

Mettant l’accent sur la profondeur des relations historiques entre les deux pays, il a indiqué qu’un futur accord de coopération visant à renforcer le secteur de l’eau au Soudan en s’appuyant sur l’expérience et l’expertise marocaines, est en phase de préparation.

M. Baraka a également eu des entretiens avec le sous-secrétaire adjoint au développement des ressources en eau au Royaume d’Arabie saoudite, Humoud Ben Wasioud Alkarshami, axés notamment sur l’implication du Maroc dans le processus préparatoire du Forum mondial de l’eau que l’Arabie saoudite accueillera et sur le financement de projets hydriques par le Fonds saoudien pour le développement (SFD).

Dans une déclaration à la presse, M. Alkarshami, a affirmé que ces entretiens ont permis un échange de points de vue et une réflexion sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’eau, saluant les réalisations accomplies par le Maroc dans la gestion de l’eau, qui en ont fait un modèle à l’échelle mondiale, tout en se félicitant du succès de la 19è édition du Congrès mondial de l’eau.

M. Baraka s’est également entretenu avec la directrice exécutive de l’Initiative Mohamed Ben Zayed pour l’Eau aux Émirats arabes unis, Aïcha Al Ateeqi, ainsi que la ministre des Ressources hydriques de la République de Sierra Leone, Hannah Sao-Kpato Max-Kyne.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, M. Baraka a indiqué que ces rencontres avec les ministres et responsables arabes et africains en charge du secteur de l’eau ont permis un échange d’expertises dans les domaines des énergies renouvelables, du dessalement, ainsi que dans d’autres secteurs.

Il a précisé, à cet égard, que ces entrevues ont constitué une occasion pour renforcer le partage d’expériences et consolider la coopération hydrique avec ces pays frères et amis.

