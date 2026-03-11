Fès-Meknès | Signature d’une convention pour la création l’Institut “JAZARI Industrie X.0”

Partager Facebook

Une convention a été signée, mardi à Fès, pour la création de l’Institut Al-Jazari pour l’Industrie “JAZARI Industrie X.0”, dans le cadre d’un partenariat institutionnel visant à accompagner la transition vers l’industrie 4.0 au Maroc.

La convention a été signée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le ministère de l’Economie et des Finances, d’une part, et les quatre université que compte la région Fès-Meknès. Il s’agit de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, l’Université Moulay Ismail de Meknès et l’Université Al Akhawayn d’Ifrane qui s’associent à cette initiative visant à bâtir un écosystème national de l’IA fondé sur l’excellence scientifique, la recherche et l’innovation.

Cette convention vise à créer une plateforme nationale de recherche, de développement et d’innovation dans le domaine de l’industrie intelligente, en renforçant les liens entre la recherche scientifique et les besoins industriels, contribuant ainsi à la modernisation du “Made in Morocco” grâce à la digitalisation et à l’intelligence artificielle.

Le nouvel institut ambitionne, selon les promoteurs, d’accompagner la transformation vers l’industrie 4.0 à travers le développement de solutions innovantes reposant sur l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la robotique avancée et l’analyse des données industrielles, afin d’améliorer la productivité industrielle, de renforcer les systèmes de maintenance prédictive et d’élever les standards de qualité et de compétitivité des entreprises marocaines.

Le projet vise également à transformer les résultats de la recherche scientifique en applications industrielles concrètes, à encourager la création de startups et de projets technologiques innovants, et à développer les compétences nationales dans les domaines de la data industrielle, de la robotique, de la cybersécurité et de la fabrication intelligente.

Cette initiative fait suite à l’ annonce, en janvier dernier, par le ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration de la mise en place du réseau des instituts “Jazari”, une plateforme d’instituts d’excellence ancrés dans les douze régions du Royaume, en résonance avec les dynamiques locales et reposant sur une gouvernance aux niveaux national et régional.

Le noyau technique et stratégique de ce réseau repose sur l’institut “JAZARI ROOT” autour de trois thématiques clés, à savoir l’E-GOV, les smart zones rurales et montagneuses, ainsi que les grands événements sportifs.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour a souligné l’importance de cette convention en ce qu’elle porte sur la création d’un institut Jazari Industrie promouvant une IA “Made in Morocco”, ajoutant que cette initiative intervient dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions royales visant à renforcer la souveraineté industrielle et de l’IA du Royaume.

Après avoir noté que le centre qui va être créer en collaboration avec les quatre universités de la région, sera une plateforme pilote de mise au service des entreprises industrielles du Royaume.

M. Mezzour a invité les étudiants à saisir l’opportunité qui s’offrent à eux en tirant profit de l’environnement universitaire “extraordinaire” de la région qui promeut l’ouverture sur les nouvelles technologies et la recherche scientifique, ajoutant que le ministère est disposé à accompagner les étudiants dans leur processus d’intégration et de développement de l’IA.

De son côté, le président de l’université Euromed de Fès, Mustapha Bousmina a souligné la pertinence de cette convention de partenariat dans le cadre de l’IA avec des applications dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture intelligente et de la santé, ajoutant que l’importance de cet accord découle du fait qu’il associe les quatre universités de la région à cet effort national.

En vertu de cet accord, a expliqué M. Bousmina, les universités en question devront joindre leurs efforts pour travailler en bonne intelligence collective pour concevoir des technologies dans des domaines clés dont l’agriculture intelligente, la santé et l’industrie.

La cérémonie de signature de cette convention a été organisée dans le cadre d’une conférence scientifique organisée par l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès autour du thème “L’intelligence artificielle et l’innovation dans la transformation numérique des organisations et leurs applications à l’industrie X.0 et aux industries de la santé”.

Ont pris part à cette rencontre également la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, le président de la région Fès-Meknès, le président de la la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel, le maire de Fès, les présidents des universités concernées et les responsables d’institutions publiques et privées.

LR/MAP