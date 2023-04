Au Maroc, le succès du football africain sera collectif (GhanaWeb)

Partager Facebook

Au Maroc, le succès du football africain sera collectif, écrit le site d’information ghanéen, “GhanaWeb”.

“Le succès collectif repose généralement sur une colonne vertébrale fiable et cohérente. Au fil des ans, le Maroc a démontré qu’il pouvait être cette colonne vertébrale qui mène la charge pour le football africain”, indique le média.

Revenant sur “le match historique entre le Maroc et le Brésil au stade Ibn Batouta de Tanger”, la publication rapporte que “quelques instants avant le coup d’envoi, une banderole symbolique a été érigée avec l’inscription suivante : +Le Maroc est à la tête du football africain+”.

“Un message simple, mais puissant. À la première lecture, on est tenté d’associer ce message à l’incroyable parcours des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022. Mais le message va plus loin”, estime l’auteur de l’article.

Depuis 2013, le Maroc a accueilli trois Coupes du monde des clubs de la FIFA, dont la dernière édition a vu le Real Madrid battre Al-Hilal en finale, rappelle-t-il, relevant que le pays a également accueilli le Trophée des champions pour la deuxième fois en 2017 et la Supercopa de España 2018.

“Plus récemment, le Royaume est devenu une terre d’accueil pour de nombreux pays africains. Entre juillet 2019 et janvier 2022, le Maroc a abrité tous les matches de qualification et les matches amicaux, sauf trois, à domicile”, indique-t-il, soulignant que lors de la dernière période, différents pays ont une fois de plus convergé vers le Maroc pour y disputer leurs matchs.

Citant Omar Khyari, conseiller de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le média révèle que la période a été très chargée pour le pays.

“Nous avons plus de 14 pays qui jouent des matchs de qualification et des matchs amicaux de la CAN U23 avant le tournoi qui aura lieu ici au Maroc. Nous sommes prêts à organiser les principaux événements footballistiques. En ce moment, nous avons plus de 20 matchs qui se déroulent ici au Maroc en même temps. Pour nous, c’est normal car nous avons six stades approuvés par la FIFA”, a fait savoir M. Khyari.

“La multiplication des infrastructures au Maroc n’est pas le fruit du hasard. C’est le résultat d’années de planification et d’exécution”, selon lui.

“En 2017, SM le Roi Mohammed VI a présenté Sa vision d’une plus grande coopération et d’une plus grande implication du Royaume dans le continent africain”, a-t-il poursuivi.

En termes de football, nous avons plus de 45 partenariats avec d’autres fédérations africaines de football et nous continuons à les accueillir pour échanger et partager notre expertise avec elles, “car le succès du football africain ne sera pas individuel, mais collectif. Nous voulons que les équipes se sentent chez elles lorsqu’elles viennent au Maroc”, a-t-il ajouté.

Le Maroc n’a accueilli la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’une seule fois dans son histoire, en 1988, rappelle le média, précisant, en revanche, que le Maroc est de nouveau sur les rangs et pourrait accueillir la CAN en 2025.

“Cela signifiera beaucoup pour notre pays et son peuple. Nous avons montré au monde entier, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, que notre pays est très passionné par le football. Tous les Marocains, dans tous les domaines, encouragent le football. Nous n’avons pas accueilli la CAN depuis longtemps. Nous avons l’intention d’organiser la meilleure CAN et d’accueillir toute l’Afrique”, a-t-il dit.

Pour le Maroc, le voyage ne s’arrêtera pas en 2025. Le pays a également présenté une candidature conjointe pour la Coupe du monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, conclut “GhanaWeb”.

LR/MAP