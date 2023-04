La France doit emboîter le pas aux autres pays pour la reconnaissance de l’intégrité territoriale du Maroc

Partager Facebook

Le candidat aux élections législatives partielles pour la 9è circonscription des Français de l’étranger, M’jid El Guerrab, a appelé, jeudi soir à Casablanca, la France à emboîter le pas aux autres pays pour la reconnaissance de l’intégrité territoriale du Maroc.

“Qu’attendons-nous pour que la France emboite le pas dans cette marche vers la reconnaissance de l’intégrité du territoire marocain”, a déclaré M. El Guerrab à l’occasion d’une rencontre-ftour organisée en présence de plusieurs dizaines de membres de la communauté française établie au Maroc.

Soulignant la “solidité” et la “puissance” de l’amitié franco-marocaine que reflète, au niveau économique, le rang de la France en tant que premier investisseur étranger au Royaume, M. El Guerrab a rappelé que plus de 950 filiales d’entreprises françaises s’activent au Maroc, outre une trentaine d’entreprises du CAC 40, ajoutant que le Royaume est la première destination des investissements français sur le continent africain, ce qui “atteste de toute la confiance et de toute l’estime que les deux pays ont l’un pour l’autre”.

Le politicien français a fait remarquer que le Maroc est devenu leader dans la transition énergétique et a été un exemple pour sa gestion de la crise sanitaire de la Covid 19, rappelant, à cet égard, que les Français du Maroc ont été vaccinés et considérés comme des Marocains à part entière.

Dans ce sens, M. El Guerrab a tenu à exprimer ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI parce que les Français du Maroc ont été la première communauté française dans le monde à avoir été vaccinée, relevant que “l’immigration française au Maroc est une réussite”.

“Le Maroc émerge. Le Maroc affiche, dans la paix et l’exigence, ses ambitions internationales avec de magnifiques victoires”, s’est réjoui M. El Guerrab, estimant que la France doit être au rendez-vous de l’histoire de ce monde en transition.

