Atlanta | M. Amrani souligne les avancées majeures des relations du Maroc avec l’État de Géorgie

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L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, s’est entretenu, lundi à Atlanta, capitale de l’État de Géorgie, avec le maire de cette ville, Andre Dickens, et des responsables locaux du renforcement des liens et des échanges entre le Royaume et cette grande métropole dynamique du sud américain.

La ville d’Atlanta s’apprête, en effet, à accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du Monde 2026, dont le troisième match de l’équipe nationale du Maroc lors de la phase de groupes, prévu le 24 juin prochain face à Haïti.

À cette occasion, les autorités d’Atlanta ont tenu à souhaiter chaleureusement la bienvenue aux supporters marocains, assurant que toutes les dispositions seront prises pour leur offrir un accueil à la hauteur de l’amitié et la fraternité qui unissent le Maroc et les Etats-Unis, en général, et l’État de Géorgie, en particulier.

Lors de son entretien avec le maire d’Atlanta, M. Amrani s’est félicité de l’évolution remarquable des relations entre le Maroc et la Géorgie, qui ont franchi une nouvelle étape avec le lancement, en octobre 2025, d’une liaison aérienne directe entre Atlanta et Marrakech, opérée par Delta Airlines.

Pour le diplomate marocain, cette ligne directe insuffle un nouvel élan aux échanges touristiques et économiques, et renforce l’attractivité du Royaume dans le sud des États-Unis.

M. Amrani a rappelé que cette dynamique positive s’est accélérée dans plusieurs secteurs depuis la signature de l’accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis en 2004. Depuis, la Géorgie s’est démarquée comme l’un des principaux États américains exportateurs vers le Royaume, avec un volume annuel dépassant 88 millions de dollars depuis 2010.

Ces entretiens ont également permis de faire le point sur les acquis de la coopération bilatérale dans des secteurs clés tels que la technologie, l’industrie et l’agrobusiness. La présence de nombreuses entreprises géorgiennes au Maroc, ainsi que celle de compétences marocaines en Géorgie, témoignent de l’excellence des relations entre les deux parties, toutes deux résolues, selon l’ambassadeur, à franchir de nouveaux paliers.

Pour sa part, le maire d’Atlanta a exprimé sa fierté de voir les échanges s’intensifier, en particulier à la faveur de l’ouverture de la liaison Atlanta–Marrakech. Cette ligne contribuera, selon M. Dickens, à générer un flux important de voyageurs entre ces deux destinations de renommée mondiale.

Ayant récemment effectué une visite au Royaume, M. Dickens a salué les avancées enregistrées par le Maroc dans de nombreux domaines, réaffirmant que le Royaume demeure la “porte d’entrée privilégiée” vers l’Afrique.

Il a aussi réitéré que la ville d’Atlanta se réjouit d’accueillir les supporters marocains en juin prochain, assurant qu’elle mettra tout en œuvre pour que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles.

S’inscrivant dans une démarche de suivi diplomatique et organisationnel en amont de la Coupe du Monde 2026, cette visite permet de renforcer la coordination avec les autorités locales de cet Etat, tout en offrant l’occasion d’explorer les moyens de donner un nouvel élan aux échanges entre le Royaume du Maroc et l’Etat de Géorgie.

LR/MAP