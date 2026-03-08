Arabie Saoudite | Interception de plusieurs drones à Riyad et Rub al-Khali (Défense)

Partager Facebook

Le ministère de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite a annoncé, dimanche, l’interception et la destruction de plusieurs drones dans la ville de Riyad et dans la région du Rub al-Khali.

Cité par l’Agence de presse saoudienne, le porte-parole du ministère de la Défense, Turki Al-Maliki, a indiqué que des tentatives d’attaque menées à l’aide de trois drones ont été déjouées à Riyad, faisant état de l’interception et de la destruction d’un autre drone à l’est de la capitale.

Le porte-parole a ajouté qu’un autre drone, qui se dirigeait vers le champ pétrolier Shaybah, dans la région du Rub al-Khali, a également été intercepté et détruit.

LR/MAP