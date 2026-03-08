Arabie Saoudite | Interception de plusieurs drones à Riyad et Rub al-Khali (Défense)

Par Le Reporter.ma 08/03/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Arabie Saoudite | Interception de plusieurs drones à Riyad et Rub al-Khali (Défense)

Le ministère de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite a annoncé, dimanche, l’interception et la destruction de plusieurs drones dans la ville de Riyad et dans la région du Rub al-Khali.

Cité par l’Agence de presse saoudienne, le porte-parole du ministère de la Défense, Turki Al-Maliki, a indiqué que des tentatives d’attaque menées à l’aide de trois drones ont été déjouées à Riyad, faisant état de l’interception et de la destruction d’un autre drone à l’est de la capitale.

Le porte-parole a ajouté qu’un autre drone, qui se dirigeait vers le champ pétrolier Shaybah, dans la région du Rub al-Khali, a également été intercepté et détruit.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

Six missiles balistiques et 125 drones interceptés par les défenses aériennes émiraties

Six missiles balistiques et 125 drones interceptés par les défenses aériennes émiraties

Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont détecté, jeudi, sept missiles balistiques, dont six …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma