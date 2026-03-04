Arabie saoudite | Attaque de drone contre une raffinerie de pétrole, aucun dégât enregistré

Partager Facebook

Le ministère saoudien de la Défense a annoncé mercredi, que la raffinerie de Ras Tanura, relevant de la compagnie Aramco, a été la cible d’une tentative d’attaque par drone, sans causer de dégâts.

Cité par l’Agence de Presse Saoudienne (SPA), le porte-parole du ministère, Turki Al-Maliki, a précisé qu’”une tentative d’attaque a été menée contre la raffinerie de Ras Tanura et que les premières constatations révèlent que cette attaque a été menée par un drone sans faire de dégâts.

Une source au sein du ministère de l’Énergie, a pour sa part, indiqué que la raffinerie a été visée par une tentative d’attaque par drone et qu’”aucun dommage ni perturbation des approvisionnements, n’ont été constatés”, a informé la SPA.

D’une capacité de production de 550.000 barils par jour, la Raffinerie de Ras Tanura d’Aramco fait partie d’un complexe énergétique situé sur la côte du Golfe du Royaume d’Arabie Saoudite. Elle constitue une plateforme importante pour l’exportation du pétrole brut saoudien.

Cette attaque est la 4è du genre ce mercredi, après l’annonce par le ministère de la Défense saoudien, de l’interception et la destruction de neuf drones dès leur franchissement de l’espace aérien du pays, de deux missiles de croisière dans la région d’Al-Kharj au sud-est de Riyad, ainsi que d’un drone dans la province orientale.

