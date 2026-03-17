L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif poursuit sa campagne d’aide sociale du Ramadan

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L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif poursuit la mise en œuvre de sa campagne de solidarité ramadanesque à Al-Qods et dans ses environs, conformément au plan établi, en dépit des conditions difficiles que traverse la Ville sainte.

Cette campagne porte notamment sur la distribution quotidienne de repas d’iftar, l’organisation d’iftars collectifs et la mise en œuvre d’activités récréatives au profit des enfants et de leurs familles.

Dans ce cadre, l’Agence a organisé un iftar collectif et une soirée ramadanesque au profit des enfants et de leurs familles dans la localité de Bir Nabala, en partenariat avec l’Association des femmes du nord-ouest d’Al-Qods, en présence de représentants d’institutions officielles et de la société civile.

Le chef du cabinet du gouvernorat des villages du nord-ouest d’Al-Qods, Mowaffaq Al-Khatib, a souligné que cette action s’inscrit dans le cadre des efforts collectifs visant à renforcer la résilience des populations et à raffermir l’esprit de solidarité sociale, relevant que cette initiative, qui coïncide avec Laylat Al-Qadr et les derniers jours bénis du mois de Ramadan, consacre les valeurs de solidarité et d’entraide envers le peuple palestinien, en particulier à Al-Qods et dans ses environs.

Il a, en outre, salué le rôle du Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en contribuant à soulager les familles palestiniennes et à leur fournir le soutien nécessaire dans différentes régions, notamment à Al-Qods et ses environs.

De son côté, la présidente de l’Association des femmes du nord-ouest d’Al-Qods, Souzan Tayssir, a exprimé sa reconnaissance à l’Agence pour son appui à ces activités au profit des familles démunies à Bir Nabala et ses environs, se félicitant du partenariat entre les deux parties et réaffirmant la volonté de le consolider à travers de nouveaux programmes conjoints.

Pour sa part, la volontaire de l’Association, Houda Hussein, a mis en avant l’impact positif de cette action sur le bien-être des enfants dans les circonstances actuelles, précisant qu’elle tend à rompre la routine et à instaurer une atmosphère de convivialité durant le mois sacré de Ramadan, compte tenu de son importance en matière de soutien psychologique aux enfants.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avait lancé, au début du mois de Ramadan, sa campagne annuelle d’aide sociale, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à soutenir les populations palestiniennes à Al-Qods.

Cette campagne comprend la distribution de 5.000 paniers alimentaires au profit des familles nécessiteuses, l’approvisionnement des centres sociaux pour la préparation d’environ 20.000 repas d’iftar quotidiens, ainsi que la distribution de vêtements de l’Aïd au profit de 500 orphelins, outre l’organisation d’activités religieuses, culturelles et de formation.

Par ailleurs, l’Agence a organisé des iftars au profit de personnalités religieuses palestiniennes ainsi que d’environ 500 enfants orphelins et leurs familles à Al-Qods, dans le cadre d’une initiative humanitaire visant à leur apporter joie et réconfort durant le mois sacré.

LR/MAP