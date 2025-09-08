Addis-Abeba | Ouverture du 2e Sommet africain sur le climat avec la participation du Maroc

Les travaux du 2e Sommet africain sur le climat (ACS2), un rendez-vous destiné à promouvoir l’agenda climatique du continent et à défendre ses priorités en matière de développement durable, ont débuté lundi à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à ce Sommet par une délégation conduite par l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union Africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Organisé par le gouvernement d’Éthiopie en collaboration avec l’UA sous le thème “Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer le développement résilient et vert de l’Afrique”, le 2e Sommet africain sur le climat ambitionne d’unifier la voix et le leadership de l’Afrique dans l’action climatique mondiale et de faire progresser les solutions climatiques dirigées par les Africains et catalyser des engagements financiers et politiques.

Ce conclave servira de catalyseur pour des engagements audacieux, des partenariats transformateurs et des solutions innovantes répondant aux défis climatiques les plus urgents du continent.

Le sommet abordera nombre de défis climatiques en Afrique, dont les nouveaux systèmes de financement mondiaux, l’accélération, l’adaptation, l’atténuation et la croissance verte. Il vise à positionner le continent africain non seulement comme une région en première ligne des impacts climatiques, mais aussi comme une puissance de solutions climatiques mondiales.

Selon les organisateurs, ce Sommet constitue une étape cruciale vers la COP-30 pour permettre à l’Afrique d’exprimer ses priorités et engagements, tout en défendant des solutions locales qui favorisent l’adaptation et les transformations systémiques, à l’heure où le changement climatique menace les communautés, les économies et les investissements à travers le continent.

