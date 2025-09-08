Nouakchott accueille la 7e Conférence sur les mines et l’énergie avec la participation du Maroc

Le coup d’envoi de la 7e édition de la Conférence et exposition internationales de l’énergie et des minéraux “Mauritanides” a été donné, lundi à Nouakchott, avec la participation d’une délégation marocaine de haut niveau conduite par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Outre Mme Benali, la délégation marocaine comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, et des représentants de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), ainsi que des institutions marocaines œuvrant dans le secteur de l’énergie.

Cet évènement, dont l’ouverture a été présidée par le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vise à créer une plateforme régionale et internationale réunissant les acteurs des secteurs miniers, gaziers, pétroliers et des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, afin de discuter des moyens de développer lesdits secteurs et d’accroître leur contribution à l’économie nationale et régionale.

Cette conférence représente, d’après les organisateurs, une opportunité pour les investisseurs d’explorer les projets en cours, de nouer des partenariats dans les domaines des minerais et de l’énergie propre, ainsi que de mieux connaître l’environnement d’investissement offert par la Mauritanie, ses ressources minérales et sa stratégie énergétique.

Organisé sous le thème “Garantir l’énergie de demain à travers le développement des minerais stratégiques et des projets de gaz et d’énergie”, le programme de ce rendez-vous économique comprend des présentations, des conférences et des ateliers scientifiques, outre un espace dédié aux entreprises exposantes, présentant les dernières technologies dans les secteurs minier et énergétique.

