Le chantier royal de la réforme du système de santé mis en avant lors de la 79e AMS

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Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a mis en avant, mardi à Genève, les avancées de la réforme du système de santé au Maroc, soulignant que le Royaume poursuit, sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “un vaste chantier national plaçant le droit à la santé au cœur de ses priorités”.

S’exprimant lors du débat général de la 79e Assemblée mondiale de la Santé (AMS 79), tenu sous le thème “Redéfinir la santé mondiale : une responsabilité partagée”, M. Tehraoui a affirmé que cette dynamique a permis, “en peu de temps, d’atteindre un taux de couverture sanitaire avoisinant 88% de la population”, qualifiant cette évolution d’“étape sans précédent vers la généralisation de la protection sociale”.

Au cours de ce débat, tenu en présence de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à Genève, Omar Zniber, le ministre a souligné que cette réforme repose sur “la modernisation de la gouvernance sanitaire et la mise en place de nouvelles institutions et instances stratégiques”, parallèlement au “renforcement de l’offre de soins, à la valorisation des ressources humaines et à l’accélération de la transformation numérique”.

Il a également relevé que le Maroc a renforcé son investissement dans le secteur en augmentant “le budget de la santé d’environ 30% en l’espace d’une seule année”.

Parmi les réalisations majeures de cette réforme, M. Tehraoui a affirmé que “le Maroc produit aujourd’hui localement des millions de doses de vaccins”, grâce à “un investissement exceptionnel et à des partenariats stratégiques fondés sur le transfert de technologie et le renforcement de la production locale”.

Évoquant les enjeux internationaux, le ministre a estimé que la redéfinition de la santé mondiale exige de passer des interventions circonstancielles à une responsabilité partagée et durable, fondée notamment sur “l’équité dans l’accès aux innovations et aux vaccins” ainsi que sur le renforcement des capacités des systèmes de santé face aux crises et aux changements climatiques.

Il a, dans ce cadre, salué les efforts déployés par l’Organisation mondiale de la Santé dans les domaines de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires ainsi que dans les négociations relatives à l’accord international sur les pandémies.

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement du Royaume en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud, du soutien à la souveraineté sanitaire du continent africain et de la construction “d’un système de santé mondial plus équitable, plus résilient et plus durable”.

M. Tehraoui, qui conduit la délégation marocaine à l’AMS 79 (18-23 mai), prend part à une série d’événements organisés à cette occasion, notamment la 64e session du Conseil des ministres arabes de la Santé, des tables-rondes et des Side events thématiques.

Il a également procédé à la signature d’accords de coopération et tient des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues ainsi qu’avec des responsables d’organisations internationales.

LR/MAP