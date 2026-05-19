La Guinée-Bissau réitère sa ferme et constante position de soutien à la marocanité du Sahara

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La Guinée-Bissau a réaffirmé mardi sa position ferme et constante concernant la marocanité du Sahara.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la Guinée-Bissau, João Bernardo Vieira, lors d’une déclaration à la presse au terme d’une rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

À cette occasion, M. João Bernardo Vieira a réitéré le soutien indéfectible de son pays à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Il a également réaffirmé le soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, la considérant comme la seule solution crédible et réaliste à ce différend régional.

Le chef de la diplomatie bissau-guinéen a, par ailleurs, noté avec grande satisfaction et salué l’adoption historique, le 31 octobre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Résolution 2797, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara.

LR/MAP