Le Maroc prend part à Paris à la 5e édition de la conférence ministérielle « No Money for Terror »

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Le Maroc a pris part, mardi à Paris, à la 5ème édition de la conférence ministérielle «No Money For Terror» organisée dans le cadre de la présidence française du G7.

Cette édition marque un temps fort de la filière Finances de la présidence française du G7, qui fait de la lutte contre la criminalité financière l’une de ses priorités, soulignent les organisateurs.

La délégation marocaine à cette conférence est conduite par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

En marge de cette conférence, un mémorandum d’entente (MoU) a été signé entre le Directeur général de l’organisme français de renseignement financier «Tracfin», Antoine Magnant et le président de l’Autorité nationale du Renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfissi, en présence de Mme Fettah et de son homologue français, Roland Lescure.

La signature de ce MoU s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume pour renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité financière.

Elle traduit également l’engagement constant du Maroc en faveur de la mise en conformité de son dispositif national avec les standards internationaux, ainsi que du renforcement de la coordination et de la coopération internationales dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La 5ème édition de la conférence ministérielle «No Money for Terror» a été clôturée par le Président français, Emmanuel Macron qui a mis l’accent, dans son discours, sur la nécessité pour les pays engagés dans ce processus de poursuivre la mobilisation et la coopération afin de faire obstacle aux organisations terroristes structurées et financées à l’échelle internationale.

M. Macron a salué à cet effet la signature, à l’occasion de cette conférence, du mémorandum d’entente (MoU) entre Tracfin et l’ANRF qui, a-t-il souligné, constitue l’illustration la plus éloquente que ce travail continue.

«A titre d’illustration que ce travail continue, je veux ici saluer le MoU signé entre Tracfin et son homologue marocain à l’occasion de cet événement qui permet justement d’avancer», a affirmé M. Macron.

Le Président français a, par ailleurs, mis en garde contre les risques de détournement des innovations financières à des fins de financement du terrorisme notamment les crypto actifs et les liens entre criminalité organisée et financement des organisations terroristes, ainsi que sur les enjeux de stabilisation et de ré-inclusion économique des territoires confrontés à l’emprise terroriste.

Cette conférence a réuni à Bercy plus de 80 délégations internationales engagées dans la lutte contre le financement du terrorisme. Elle s’inscrit dans la continuité de l’initiative lancée par le Président français à Paris en 2018, puis poursuivie à Melbourne en 2019, New Delhi en 2022 et Munich en 2025.

LR/MAP