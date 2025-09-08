Genève | Le CDH ouvre sa 60e session sur fond de préoccupation d’une érosion des droits humains

Le Conseil des droits de l’Homme (CDH) des Nations Unies a ouvert sa 60e session ordinaire, lundi à Genève, sur fond de préoccupation d’une érosion des droits humains.

Dans la mise à jour de son rapport sur l’état actuel des droits fondamentaux dans le monde, le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme, Volker Türk, a dénoncé ‘’une érosion profonde des règles du droit international, fondement de la paix et de l’ordre mondial’’.

Selon lui, ‘’certains États ignorent ou appliquent sélectivement les normes internationales, ce qui compromet leur validité universelle. La banalisation des violations, l’impunité et l’application incohérente du droit nourrissent un climat de défiance et d’instabilité’’.

M. Türk s’est dit ‘’consterné par la glorification croissante de la guerre’’, déplorant que les discours bellicistes prennent le pas sur la diplomatie.

La montée des discriminations constitue une ‘’autre tendance inquiétante’’. Le Haut-Commissaire a dénoncé ‘’l’augmentation des violences à l’encontre des minorités ethniques, religieuses ou autochtones, ainsi qu’une remise en question des droits des femmes et des personnes en situation de handicap’’.

M. Türk a, par ailleurs, lancé un appel solennel aux États membres pour qu’ils défendent activement les droits humains, qu’ils ont librement choisis de promouvoir à travers les conventions qu’ils ont ratifiées.

Face à cette situation, le Haut-Commissaire a exhorté à une action immédiate, tant au niveau national qu’international, pour défendre les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies.

Présidée par la Suisse, la 60e session du CDH, qui se tiendra jusqu’au 8 octobre 2025, aborde un large éventail de situations préoccupantes dans le monde, et sera, selon les observateurs, décisive pour réaffirmer l’universalité des droits humains à un moment critique de l’histoire internationale.

Durant près de cinq semaines, le Conseil examinera plus de 60 rapports sur la situation des droits humains dans plus de 40 pays, ainsi que sur diverses thématiques. Au total, 37 dialogues interactifs sont programmés.

LR/MAP