Énergie électrique | Légère hausse de la production en janvier 2026 (DEPF)

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La production de l’énergie électrique au niveau national a enregistré une légère hausse de 0,8% en janvier 2026, après une progression de 6,7% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Cette évolution s’explique par le dynamisme de la production des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+11,8%), de celle de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) (+1,7%) ainsi que de l’apport des tiers nationaux (+111,9%), précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Toutefois, cette progression a été atténuée par le repli de la production privée de 0,9%, après une performance de +9,6% un an plus tôt.

S’agissant des échanges avec l’extérieur de l’énergie électrique, le volume importé s’est accru de 78% à fin janvier 2026, après une hausse de 14,4% un an auparavant.

Quant au volume exporté, il a diminué de 15%, après une baisse de 43,6% un an plus tôt, dans un contexte d’accroissement du volume de l’énergie nette de 4,9%, après +7%.

LR/MAP