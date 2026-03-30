L’ONDE présente son bilan annuel 2025 et scelle de nouveaux partenariats

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Sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), a tenu, ce lundi 30 mars 2026 à Rabat, sa rencontre annuelle avec ses partenaires institutionnels, publics et privés.

Cet événement, qui s’inscrit dans la dynamique des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la protection de l’enfance et de la promotion de ses droits fondamentaux, a été l’occasion de dresser le bilan des réalisations de l’année 2025 et de tracer les perspectives d’avenir, à travers la signature de conventions structurantes, indique l’Observatoire dans un communiqué.

Un bilan 2025 placé sous le signe de la santé et de l’innovation

Santé

L’ONDE a érigé la santé de l’enfant en axe stratégique prioritaire. Cet engagement s’est traduit par des actions de plaidoyer ciblées, une mobilisation pour la vaccination contre la rougeole et le soutien du programme national de vaccination contre le HPV.

L’ONDE a également lancé la prise en charge psychothérapeutique gratuite pour les enfants victimes de violences ayant eu recours au centre d’écoute de l’Observatoire et une campagne digitale de sensibilisation autour de l’anxiété à l’école.

Dans le cadre des formations du Dispositif Psycho-trauma de l’enfant (DNPTE), l’ONDE a assuré le renforcement des compétences des professionnels en contact avec les enfants (1290 en 2025 contre 929 en 2024).

Innovation numérique

En plus de la digitalisation du carnet de santé numérique initiée avec une première version en ligne destinée aux parents, l’ONDE a lancé une plateforme continentale pour le réseau africain des droits de l’enfant et a mis en place une plateforme interne des procédures.

L’Observatoire a réaffirmé, de ce fait, son engagement pour une protection adaptée aux enjeux du monde digital et profite de l’occasion pour annoncer le lancement d’une nouvelle plateforme “Tofoula” dédiée au suivi des indicateurs liés aux droits de l’enfant selon les objectifs de développement durable (ODD).

Justice

L’ONDE a assuré la formation d’experts pédopsychiatres autour de l’audition adaptée aux enfants selon le protocole NICHD et l’intégration de nouveaux modules spécifiques à la prise en compte de la parole de l’enfant à la formation initiale et continue des magistrats.

17e Congrès national

Organisé sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, cet événement d’envergure national a mobilisé un panel d’experts nationaux et internationaux de premier plan et permis de dresser un état des lieux rigoureux et de formuler des recommandations stratégiques, destinées à nourrir la réflexion nationale et à inspirer les futurs programmes et politiques publiques de protection de l’enfance à l’horizon 2030.

Participation renforcée des enfants

Conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a créé il a plus de 25 ans la noble institution marocaine “le Parlement de l’Enfant” et confié sa présidence à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’ONDE, la voix des enfants parlementaires s’est considérablement amplifiée, en s’érigeant en une force de proposition centrale.

Cette dynamique a mené à une refonte profonde des critères de sélection du Parlement de l’Enfant, garantissant une représentativité plus inclusive et équitable à travers la réduction du nombre d’enfants sélectionnés sur la base de l’excellence scolaire au profit des enfants élus dans les conseils de classe, des enfants à besoin spécifiques et des enfants issus de l’enseignement traditionnel et des missions étrangères.

Le Maroc, Hub de la coopération Sud-Sud

Le rayonnement international de l’ONDE a été consacré par l’organisation de la première édition du Forum Africain du Parlement de l’Enfant en novembre 2025 à Rabat.

Ce sommet historique a abouti à la signature de sept protocoles de partenariat avec des pays frères et à l’adoption à l’unanimité par les 28 autres pays africains présents de la “Déclaration de Rabat” qui entérine la création du Réseau Africain des Droits de l’Enfant et renforce les cadres nationaux de participation et de plaidoyer commun à l’échelle du continent.

Dix nouvelles conventions pour accélérer la promotion des droits de l’enfant

A l’issue de la présentation du bilan d’activité et des grandes lignes du plan d’action 2026, la rencontre annuelle du comité des partenaires de l’ONDE s’est distinguée par la signature de 10 conventions de partenariat s’inscrivant dans la nécessaire synergie entre les différents acteurs selon la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le garde.

Les conventions ont été signées avec :

-Le ministère de l’Éducation, du Préscolaire et des Sports : Elle vise le déploiement d’un programme national dédié à la prévention, à la détection et à l’intervention précoce face aux troubles neurodéveloppementaux ciblant spécifiquement les établissements du préscolaire.

-Le ministère de la Santé et de la protection sociale : Elle porte sur trois principaux axes : la prévention précoce des troubles psychologiques, la formation des professionnels de santé et le déploiement du Dispositif National Psycho-trauma dans les régions.

-Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication : Elle vise la mise en place d’un programme national de prévention, de détection et d’intervention précoces des troubles neurodéveloppementaux dans les crèches et de renforcement de la formation des professionnels de la petite enfance.

-Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille : Il s’agit d’un partenariat structurant qui va appuyer le programme d’action de l’ONDE, notamment celui du Dispositif psycho-trauma de l’enfant (DNPTE).

-Le Haut-Commissariat au Plan (HCP): Elle porte sur la production et l’analyse de données statistiques qui alimentent la plateforme de suivi des indicateurs de l’enfance “Tofoula” lancée par l’ONDE ainsi que la réalisation d’enquêtes et de publications thématiques.

–L’Observatoire National du Développement Humain : Elle est dédiée à la réalisation d’une première étude d’envergure sur la prévalence des troubles mentaux chez les enfants et adolescents au Maroc en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l’Education, du Préscolaire et des Sports.

–L’Entraide Nationale : Elle est destinée à renforcer la synergie des interventions dans le domaine de l’enfance. Cette convention vise, entre autres, à renforcer la prise en charge intégrée des enfants en situation de vulnérabilité et les mécanismes de signalement des cas de maltraitance pour garantir un environnement sûr et protecteur.

–La Fondation OCP : Il s’agit d’une collaboration dans la structuration du modèle socio-économique d’un projet d’envergure à savoir l’Académie Africaine pour l’Émergence de Jeunes Leaders Citoyens.

Cet accompagnement permettra de doter cette Académie d’un Business Model robuste et pérenne pour en faire un pôle d’excellence africain dédié à l’autonomisation des enfants, afin qu’ils deviennent des acteurs du changement, aptes à influencer les politiques publiques et à porter la voix de leurs pairs sur tout le continent.

–Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF Maroc) : Il s’agit d’un partenariat axé sur la production de l’analyse de la situation des enfants (SITAN) et le renforcement des capacités de plaidoyer des enfants parlementaires par le biais de formations en plaidoirie.

–La Société Marocaine de Pédopsychiatrie et Professions Associées (SMPPA) : Il s’agit d’un cadre de coopération en vue de promouvoir la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent, à travers des actions de formation, de recherche et d’accompagnement du Dispositif National Psycho-trauma de l’Enfant mis en place par l’ONDE.

En renforçant les synergies et en mutualisant les compétences avec des institutions de référence, l’ONDE renforce sa capacité de veille et d’analyse pour anticiper les défis émergents et optimiser ses initiatives, conclut le communiqué.

LR/MAP