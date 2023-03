Stockholm | Célébration des Marocaines qui brillent en Suède

Partager Facebook

L’Ambassade du Royaume du Maroc en Suède, a organisé samedi dans la soirée à Stockholm, une cérémonie à l’honneur des Marocaines résidant en Suède, en reconnaissance de leurs efforts et de leur mérite dans divers domaines.

Cet évènement a pour but de célébrer les femmes marocaines pionnières en Suède, qui ont su s’imposer, honorer leur pays d’origine et faciliter les initiatives innovantes et ambitieuses, tout en encourageant le transfert des compétences vers le Maroc.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Suède, Karim Medrek a mis en exergue les acquis réalisés par le Maroc en matière de promotion des femmes sur les plans économique, politique et social, ainsi que l’attention particulière accordée aux Marocains du monde, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Il a aussi procédé au lancement du “Women Empowerment Award”, une initiative que l’Ambassade s’engage à organiser chaque année, pour mettre en lumière les grandes réussites des femmes marocaines en Suède.

Ainsi, M. Medrek a remis ce prix à 5 femmes marocaines, toutes pionnières dans les domaines où elles évoluent, à savoir la médecine, l’ethnologie, le militantisme pour les droits de l’homme et le soutien à la communauté marocaine en Suède.

Naima Benali, médecin de famille et médecin de travail en Suède, s’est dite heureuse de recevoir cette récompense, qui représente à la fois une “fierté individuelle” et une reconnaissance des efforts des médecins marocains à l’étranger.

“C’est l’occasion également de rendre hommage à toutes celles qui ont excellé et se sont imposées par leur compétence et leur travail, forçant respect et admiration et faisant honneur au Maroc”, a-t-elle dit.

LR/MAP