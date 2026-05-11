Nairobi | M .Macron salue le modèle éducatif marocain sous la conduite de SM le Roi

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Le Président français Emmanuel Macron a affirmé, lundi à Nairobi, que les réalisations accomplies par le système d’éducation au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constituent “un modèle extraordinaire” pour le continent africain.

Ce qu’a fait le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, est “une révolution incroyable”, a estimé M. Macron, qui intervenait lors de la clôture du Forum d’affaires Africa Forward “Inspire & Connect”, organisé en amont du Sommet “Africa Forward”, faisant observer que la formation primaire, secondaire et universitaire, avec des résultats parmi les meilleurs dans l’école polytechnique française, représente “un modèle extraordinaire” pour le continent.

Le président français a, par ailleurs, annoncé 23 milliards d’euros d’investissements pour l’Afrique, précisant que ces investissements “vont créer plus de 250.000 emplois directs en France et en Afrique”.

M. Macron a estimé que les destins de l’Europe et de l’Afrique sont liés, relevant que l’Afrique a “besoin d’investissements” plutôt que d’aide publique.

Baptisé “Africa Forward : Inspire & Connect”, l’événement a réuni plus de 1.500 décideurs économiques, investisseurs et responsables publics représentant l’Afrique, la France ainsi que d’autres pays, autour des grands enjeux liés à la croissance, à l’investissement et à la transformation économique du continent.

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a pris part à la cérémonie de clôture du forum d’affaires qui a été marqué par l’organisation d’ateliers, de rencontres B2B et d’entretiens réunissant des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises, des responsables de petites et moyennes entreprises, de jeunes entrepreneurs ainsi que des représentants du secteur public.

LR/MAP