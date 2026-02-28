L’Arabie saoudite condamne l’agression iranienne et la violation de la souveraineté des États arabes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume d’Arabie saoudite a fermement condamné, samedi, l’agression iranienne et la violation flagrante de la souveraineté de plusieurs États arabes.

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a souligné que l’Arabie saoudite “condamne et dénonce avec la plus grande fermeté l’agression iranienne brutale et la violation flagrante de la souveraineté de l’Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Qatar, du Koweït et de la Jordanie”, affirmant sa pleine solidarité et son soutien aux États frères, et mettant l’ensemble de ses capacités à leur disposition pour soutenir leurs décisions.

Le communiqué, relayé par l’Agence de presse saoudienne, a mis en garde contre les graves conséquences de la poursuite des violations de la souveraineté des États et des principes du droit international.

L’Arabie saoudite a également appelé la communauté internationale à condamner ces agressions et à adopter des mesures fermes pour faire face aux violations iraniennes qui compromettent la sécurité et la stabilité de la région.

LR/MAP